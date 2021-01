Γιατρομανωλάκης – Συρεγγέλα: Οι δύο γενικοί γραμματείς που έγιναν υφυπουργοί

Στην αναβάθμιση του Νικόλα Γιατρωμανωλάκη και της Μαρία Συρεγγέλα προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε στις 12:00.

Ο Νικόλας Γιατρωμανωλάκης ήταν μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού στο υπουργείο Πολιτισμού και «προάγεται» σε υφυπουργός αρμόδιος για το ίδιο χαρτοφυλάκιο.

Από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Ιούλιο του 2019 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Marketing & Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η V+O Communication, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, καθώς και στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Πανεπιστήμιο Harvard, αλλά και ως ανεξάρτητος σύμβουλος στρατηγικής, εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας. Η δουλειά του έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Πολιτικού Σχεδιασμού στο Ποτάμι, ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος στις Ευρωεκλογές του 2014, ενώ στις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 κατετάγη δεύτερος σε σταυρούς στην Α’ Αθηνών. Αποχώρησε από το κόμμα το 2016. Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ+ ατόμων, και έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την κοινωνική ένταξη ευάλωτων πληθυσμών, και τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Το 2013 επελέγη ως Marshall Memorial Fellow. Το 2019 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Harvard Club of Greece.

Μεταξύ άλλων εκδόσεων, έχει επιμεληθεί το βιβλίο New Approaches to Balkan Studies, ed. Dimtris Keridis, Ellen Elias Bursac and Nicholas Yatromanolakis (Dulles, VA: Brassey’s 2003) και έχει συμμετάσχει στην έκδοση Global Competitiveness Report 2001 του World Economic Forum. Ήταν ο επιστημονικός επιμελητής της ελληνική

Ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης έχει δηλώσει ανοιχτά την γκέι ταυτότητά του, ενώ, μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες, με ανάρτησή του στο Facebook, είχε μιλήσει για ένα περιστατικό που βίωσε στην πρώτη του δουλειά στην Ελλάδα, όταν και αμφισβητήθηκε το κατά πόσο ήταν κατάλληλος για τη διαχείριση μιας κρίσης, λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων.

Αντίστοιχα, η Μαρία Συρεγγέλα από Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αναλαμβάνει την θέση της υφυπουργού αρμόδιας για την Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Μαρία Συρεγγέλα είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωματική εργασία στην Πολιτική και Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management).

Έχει υπηρετήσει σε θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα με ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως το 2005 και εκπρόσωπος του YEPP στο Western Balkan Democracy Initiative και στο Southeastern European Forum, την ίδια περίοδο.

Υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το 2001-2004 και στην Κ.Ε. από το 1998-2005.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το 2013 έως και τον Μάρτιο του 2015. Είναι παντρεμένη με τον Φώτη Κυριακόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό και μητέρα δύο παιδιών, του Βασίλη και του Κωνσταντίνου.

