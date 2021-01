Η σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, έκλεισε τα 18 χρόνια, την Κυριακή, κι ευχαρίστησε τους ακολούθους της με μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Twitter.

«Σήμερα θα με βρείτε στην τοπική παμπ να αποκαλύπτω όλα τα σκοτεινά μυστικά για το κλίμα, τη θεωρία συνομωσίας για τις σχολικές απεργίες και για τους δαιμόνιους επιτηρητές μου που πλέον δεν μπορούν να με ελέγξουν. Είμαι επιτέλους ελεύθερη!» έγραψε στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία της όπου έχει υψώσει τον αντίχειρά της και φοράει ένα t-shirt στο οποίο γράφει «flat mars society» (η κοινωνία του επίπεδου Άρη).

Σημειώνεται πως τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στην Γκρέτα Τούνμπεργκ στις αρχές του 2019, όταν έγινε γνωστό ότι κάθε Παρασκευή απείχε από το σχολείο και στεκόταν για ώρες μπροστά από το σουηδικό κοινοβούλιο καλώντας σε δράση για το κλίμα.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021