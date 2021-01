Το υπουργείο Υγείας της Ιρλανδίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 4.962 κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός άνευ προηγουμένου, με το σύνολο των μολύνσεων από τον νέο κοροναϊό να ξεπερνά τις 100.000 περιπτώσεις και να φθάνει τις 101.887.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έφθασε ως εδώ τους 2.259 νεκρούς, καθώς το προηγούμενο 24ωρο υπέκυψαν άλλοι 7 ασθενείς με την COVID-19.

Χθες το απόγευμα, στα ιρλανδικά νοσοκομεία νοσηλεύονταν 685 ασθενείς με την COVID-19, 62 σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Σε 24 ώρες εισήχθησαν 96 ασθενείς.

«Διαπιστώνουμε ραγδαία αύξηση των μολύνσεων, που οδηγεί σε πολύ ταχεία αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ», που δεν αντέχει το σύστημα υγείας, τόνισε ο Δρ. Τόνι Χούλαχαν, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Νωρίτερα χθες, ο ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν τόνισε μέσω Twitter ότι εξαιτίας της «ταχείας ανόδου» των κρουσμάτων, «είναι σημαντικότερο παρά ποτέ ο καθένας μας να κάνει αυτό που του ζητείται. Μείνετε σπίτι και περιορίστε τις κοινωνικές επαφές».

With Covid case numbers rising rapidly, it’s more important than ever that each and every one of us does what is being asked of us.

Stay home and strictly limit social contacts.

We must do everything we can to protect the most vulnerable and those on the frontline.

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 3, 2021