Σκωτία: Οδεύει σε νέο lockdown από σήμερα ως την άνοιξη

Η Σκωτία αναμένεται να εισέλθει πρακτικά σε νέο lockdown, το οποίο θα διαρκέσει ως την άνοιξη, γράφει σήμερα η εφημερίδα «The Times.»

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της επαρχίας Νίκολα Στέρτζον έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού της συμβουλίου για να εξεταστεί η λήψη περαιτέρω μέτρων για να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού και ζήτησε να συγκληθεί το σκωτσέζικο κοινοβούλιο.

Κατά τις πληροφορίες των «Times», η επανεκκίνηση της λειτουργίας των σχολείων θα αναβληθεί πέραν της 18ης Ιανουαρίου.

Monday’s front page: Tougher lockdown looms for Scots until the spring #scotpapers #TomorrowsPaperToday pic.twitter.com/vVxSmtZPKq

— The Times Scotland (@thetimesscot) January 3, 2021