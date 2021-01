Επικοινωνία Δένδια- Ράμα για τις περιφερειακές εξελίξεις

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Κατά τη συνομιλία τους, συζήτησαν για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, με προηγούμενη ανάρτηση, το υπουργείο Εξωτερικών συνεχάρη τη νέα υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τζάσκα (Olta Xhacka), με την ευκαιρία ανάληψης των νέων καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, εξέφρασε την προσδοκία της ελληνικής πλευράς η Ελλάδα και η Αλβανία να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Upon the assumption of her new functions, we congratulate #Albania FM @xhacka_olta. We look forward to continuing 🇬🇷🇦🇱cooperation in a wide range of issues of common interest

