Φρούριο θυμίζει η αμερικανική πρωτεύουσα, εν όψει της αυριανής συνεδρίασης του Κογκρέσου για την επικύρωση της εκλογική νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Την ίδια ώρα, ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμ έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν στην Ουάσινγκτον προετοιμάζοντας το έδαφος για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ απεύθυνε έκκληση στους υποστηρικτές του να μην φέρουν όπλα, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται ακόμα και η Εθνική Φρουρά, εν μέσω φόβου για βίαια επεισόδια.

Μάλιστα ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν τις περιοχές όπου καλούνται οι συγκεντρώσεις –και συγκεκριμένα όπου πρόκειται να συγκεντρωθούν ακροδεξιές οργανώσεις, όπως αυτή των Proud Boys.

Περίπου 300 μέλη της Εθνικής Φρουράς υπολογίζεται πως θα συνδράμουν στο έργο της αστυνομίας, αν και δεν πρόκειται να οπλοφορούν.

Ο ηγέτης της αμερικανικής ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys («Περήφανα αγόρια») συνελήφθη χθες Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

Ο Ενρίκε Τάριο, 36 ετών, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του για τη συμμετοχή του στην καταστροφή ενός πανό με το σύνθημα Black Lives Matter που ανήκε σε εκκλησία της αμερικανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια προηγούμενης διαδήλωσης, τη 12η Δεκεμβρίου, όταν είχαν ξεσπάσει βίαια επεισόδια.

UPDATE: The leader of the Proud Boys has been arrested on charges of destruction of property after rioters wearing Proud Boys insignias were filmed vandalizing two Black churches in Washington, D.C. by tearing down their Black Lives Matters banners and setting fire to one pic.twitter.com/XueM4CsJBx

Γεννημένος στη Μικρή Αβάνα, στο Μαϊάμι, ο Τάριο, που δηλώνει «Αφροκουβανός», κατηγορείται για καταστροφή περιουσίας της εκκλησίας των μεθοδιστών Asbury United, που έχει κυρίως Αφροαμερικανούς για ποίμνιο, καθώς μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσής του φέρονται να έκαψαν το πανό.

Σχηματίζεται εξάλλου δικογραφία σε βάρος του διότι είχε στην κατοχή του δυο γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας για τουφέκια εφόδου όταν συνελήφθη, κάτι που είναι παράνομο.

Ο Ενρίκε Τάριο ενέχεται σε μια ακόμη υπόθεση, που αποκαλύφθηκε χθες: μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης Proud Boys κατηγορείται από την ιστορική εκκλησία Metropolitan AME, που επίσης έχει μέλη κυρίως Αφροαμερικανούς, ότι κατέστρεψε ένα δικό της πανό στα επεισόδια του περασμένου μήνα. Στη διαδήλωση εκείνη είχαν τραυματιστεί από μαχαίρια αρκετοί άνθρωποι, ενώ δεκάδες είχαν συλληφθεί.

«Η συμπεριφορά των ‘Proud Boys’ στην Ουάσινγκτον τη 12η Δεκεμβρίου 2020 αποτελεί ένα νέο και επικίνδυνο κεφάλαιο στη μακρά και φρικιαστική ιστορία της βίας που ασκούν πλήθη λευκών οπαδών της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής εναντίον χώρων λατρείας των μαύρων», αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά της εκκλησίας αυτής.

Η σύλληψη του ηγέτη της ακροδεξιάς οργάνωσης καταγράφηκε την παραμονή των διήμερων κινητοποιήσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα σε ένδειξη υποστήριξης στον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον ανυπόστατο ισχυρισμό του ότι εκείνος κέρδισε τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, όχι ο Τζο Μπάιντεν.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον έκανε σαφές ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια, ειδικά από πλευράς οργανώσεων όπως η Proud Boys, και προειδοποίησε πως όποιος οπλοφορεί στις διαδηλώσεις — πράγμα που κάνουν συχνά τα μέλη της οργάνωσης — θα συλλαμβάνεται.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να υποκινήσει βία ή να εκφοβίσει τους πολίτες μας», τόνισε η Δημοκρατική δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ.

As we are driving to our hotel in DC there are police checking papers and hotel registrations.

If you don’t have papers, they won’t let you through the check points. pic.twitter.com/qWs8umOIWc

— Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) January 5, 2021