Το πιο δύσκολο σε εθνικό επίπεδο lockdown από τον Μάρτιο θα περάσει η Βρετανία, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι «δυσκολότερες».

Καθώς τα νέα στοιχεία θέτουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε πορεία για να ξεπεράσει τους 100.000 θανάτους που σχετίζονται με την Covid-19 πριν το τέλος του μήνα, ο βρετανός πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση -για ακόμη μια φορά- στους πολίτες να μείνουν στο σπίτι, με τη σωματική άσκηση να περιορίζεται, καθώς επιτρέπεται μία φορά την ημέρα.

Το lockdown θα διαρκέσει τουλάχιστον επτά εβδομάδες, ενώ τα μέτρα θα επανεξεταστούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οποιαδήποτε χαλάρωση πάντως, δεν αναμένεται να υπάρξει πριν από τις 22 Φεβρουαρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αύξησης των εισαγωγών στα νοσοκομεία με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και προειδοποιήσεων για μεγάλο αριθμό θανάτων μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο Μπόρις Τζόνσον είπε χαρακτηριστικά:

Όπως ήταν αναμενόμενο, το διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του βρετανικού Τύπου.

Ορισμένες εφημερίδες επικεντρώνονται στις ζοφερές εβδομάδες που ακολουθούν, ενώ άλλες εστιάζουν στις πρώτες δόσεις του εμβολίου της Οξφόρδης που χορηγούνται.

Ο τίτλος του Guardian είναι «Ο πρωθυπουργός επιβάλλει νέο lockdown και προειδοποιεί ότι δεν έχει έρθει ακόμη το χειρότερο». Δίνει, δε, έμφαση στα σχολεία τα οποία κλείνουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Tomorrow’s @Guardian: PM imposes new #lockdown and warns worst is yet to come

• Read our story, by @jessicaelgot and @peterwalker99, here: https://t.co/iqUhVo6hvK#TomorrowsPapersToday #COVID19 pic.twitter.com/JR5loOoNHx

— Richard Preston (@richardpreston_) January 4, 2021