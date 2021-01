Ασύλληπτες εικόνες μέσα στο Καπιτώλιο όπου αστυνομικοί τραβούν όπλα για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως δήλωσε ένας βουλευτής.

«Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν», έγραψε στο Twitter ο βουλετής Νταν Κίλντι.

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

«Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα», έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. «Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες», πρόσθεσε ο Κίλντι.

Chaotic video from inside the House Chamber shows law enforcement with guns drawn, attempting to keep pro-Trump supporters from breaching the door to the floor. https://t.co/Y4pvTbDHuo pic.twitter.com/U5TbFg1ose

— ABC News (@ABC) January 6, 2021