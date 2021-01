Μια ακόμη συγκλονιστική ιστορία εν μέσω πανδημίας βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δίπλα – δίπλα στην εντατική νοσοκομείου, μητέρα και κόρη έδιναν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.

Η Μαρία Ρίκο, 76 ετών, από το Leicester, αφαίρεσε τη μάσκα οξυγόνου της για να μιλήσει στις δύο κόρες της για τελευταία φορά – παρόλο που γνώριζε ότι αυτό θα επιταχύνει το θάνατό της.

Η Anabel Sharma περιέγραψε τη στιγμή ως «σπαρακτική», αλλά παράλληλα είπε ότι ήταν χαρούμενη που η μητέρα της δεν πέθανε μόνη.

‘Don’t let this be you’ Covid patient tells how she watched her mother die in hospital as they BOTH battled virus https://t.co/QI65GINPZl

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 3, 2021