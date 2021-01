Κίνδυνος εμφυλίου στις ΗΠΑ. Απίστευτα επεισόδια σημειώνονται από το πρωί της Τετάρτης έξω και μέσα στο Καπιτώλιο όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του απερχόμενους προέδρου Ντ. Τραμπ.

Ορισμένοι από αυτούς έριξαν με κλωτσιές τα σιδερένια οδοφράγματα, πέρασαν πολλά επίπεδα ασφαλείας και εισήλθαν στο Καπιτώλιο από την πίσω πλευρά.

Οι σκληροπυρηνικοί του Τραμπ εισέβαλαν στην αίθουσα της συνεδρίασης των νομοθετών, την οποία πρόλαβαν και εκκένωσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα κάποιους από αυτούς είναι οπλισμένοι.

Μετά από λίγο -και σύμφωνα με το CNN- υπήρξε μία ένοπλη αντιπαράθεση στην μπροστινή πόρτα της αίθουσας της Γερουσίας, ενώ αστυνομικοί τράβηξαν τα όπλα τους σε κάποιον που προσπαθεί να φτάσει μέχρι εκεί.

There’s an armed standoff at the House front door, and police officers have their guns drawn at someone who is trying to reach the front door https://t.co/GgRTsWit0R

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

