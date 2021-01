Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα απευθύνει ομιλία σήμερα Τετάρτη στην Ουάσιγκτον στους οπαδούς του, τους οποίους κάλεσε να διαδηλώσουν στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας την ημέρα που το Κογκρέσο θα επισημοποιήσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Θα μιλήσω στην Πορεία για να Σωθεί η Αμερική αύριο», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι θα πάρει τον λόγο στις 11:00 (18:00 ώρα Ελλάδας) στην Ellipse, πλατεία νότια του Λευκού Οίκου.

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021