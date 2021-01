Αφού κάλεσε λίγο νωρίτερα σε μια εμπρηστική ομιλία τους υποστηρικτές του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο για να πιέσουν τους Ρεπουμπλικάνους μέλη του Κογκρέσου να αντιταχθούν στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τώρα τους διαδηλωτές που τον στηρίζουν να αποφύγουν την βία, αφού οι τελευταίοι εισέβαλαν βίαια στο Καπιτώλιο σε μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση.

«Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!»

Οι εικόνες που εκτυλίσσονται εντός και εκτός του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον προκαλούν σοκ.

Οι σκληροπυρηνικοί του Τραμπ μπούκαραν στην αίθουσα της συνεδρίασης των νομοθετών, την οποία πρόλαβαν και εκκένωσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα κάποιους από αυτούς είναι οπλισμένοι.

Μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο διαδηλωτών-οπαδών του Τραμπ διακόπηκε η συνεδρίαση στο Κογκρέσο.

Μάλιστα πολλοί εργαζόμενοι φυγαδεύτηκαν, μεταξύ των οποίων και ο Μάικ Πενς.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021