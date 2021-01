Η εκλεγμένη αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Καμάλα Χάρις έστειλε το δικό της μήνυμα με ανάρτηση στο twitter, ζητώντας να μπει τέλος στην χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην Ουάσινγκτον.

«Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Τζο Μπάιντεν. Πρέπει να μπει ένα τέλος στην κατάληψη του Καπιτωλίου.

Επιστρέψτε στην Δημοκρατία να προχωρήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά το «δεξί χέρι» του Μπάιντεν.

Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνει και η Καμάλα Χάρις, σε μια προσπάθεια να μην ξεφύγει η κατάσταση καθώς αυτός είναι ο μεγάλος φόβος όλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε την ανάρτηση της Καμάλα Χάρις στο twitter:

I join President-elect @JoeBiden in calling for the assault on the Capitol and our nation’s public servants to end, and as he said, “allow the work of democracy to go forward.”

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 6, 2021