Με εκατοντάδες διαδηλωτές να εισβάλουν στο Καπιτώλιο σε μια προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος και της νίκης του Τζο Μπάιντεν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανενεργά στο σχολιασμό της επίθεσης κατά της Δημοκρατίας που θα μείνει στην Ιστορία.

Η συγκέντρωση των οπαδών του Τραμπ με στόχο τη διαμαρτυρία κατά του εκλογικού αποτελέσματος γρήγορα εξελίχθηκε σε μια τραγική επίθεση προς τις δημοκρατικές αξίες με οπλοφόρους πολίτες να απειλούν ανθρώπους μέσα στο Καπιτώλιο.

Τα Social Media δε θα μπορούσαν να μείνουν ανενεργά σε αυτή την στιγμή τόσο από την οπτική των χρηστών όσο και από τα ίδια τα Μέσα που έκαναν τις δικές τους κινήσεις για να προστατέψουν τη Δημοκρατία, έστω με τον τρόπο τους.

Την αρχή ως αυτή την ώρα έχει κάνει το Twitter, όταν στο επίσημο βίντεο – απάντηση του Τραμπ στο διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν, υπήρξε ειδική σήμανση και προειδοποίηση πως το βίντεο περιέχει ψευδείς ειδήσεις. Το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση αναδημοσίευσης και σχολιασμού από τους χρήστες περιορίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την οργανική απήχηση της ανάρτησης του Τραμπ.

Το Twitter ως εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει δράση ενάντια σε αναρτήσεις που εμπεριέχουν απειλές και καλούν σε βία ενώ μεταξύ άλλων η εταιρεία δεν επιτρέπει σε χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να αναδημοσιεύουν (retweet), να πατούν like ή να απαντούν σε ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ που επαινεί τους υποστηρικτές του.

Οσον αφορά τους χρήστες, επώνυμους ή μη και το πως οι ίδιοι εξέλαβαν την αντίδραση Τραμπ, τα χαρακτηριστικότερα δείγματα μπορεί τα δει κανείς παρακάτω:

Χρήστες με δημοσιεύσεις τους ζητούν ακόμη και τη σύλληψη του Τραμπ για την αργοπορημένη και… αδιάφορη αντίδρασή του στα σημερινά γεγονότα.

Τα ειρωνικά μηνύματα δεν έχουν λείψει φυσικά από τους χρήστες του Instagram:

