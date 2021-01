Σε σκληρό lockdown έχουν τεθεί δύο πόλεις κοντά στο Πεκίνο (στις Σιτζιατσουάνγκ και Σινγκτάι) με τις αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να «σφραγίσουν» τα πάντα.

Χιλιάδες πολίτες υποβάλλονται σε rapid tests, ενώ όλες οι συγκοινωνίες έχουν σταματήσει εμποδίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να φύγουν.

Μάλιστα όπως αποκαλύπτεται στο βίντεο, ο μαζικός έλεγχος των πολιτών με rapid test γίνεται στους δρόμους, ενώ από αυτό δεν εξαιρούνται ούτε τα παιδιά.

Τα σχολεία έκλεισαν και έπαυσε η λειτουργία των αυτοκινητόδρομων, του αεροδρομίου, των τρένων και των υπεραστικών λεωφορείων που συνδέουν τις δύο αυτές πόλεις με τον υπόλοιπο κόσμο στη Χεμπέι, την επαρχία που περιβάλλει το Πεκίνο.

Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει ενδελεχής έρευνα για το πώς έγινε διασπορά του ιού στην κοινότητα μετά από τόσο καιρό.

China has sealed off two cities, severing transportation links and barring millions from leaving, as it tries to curb the largest COVID-19 outbreak since summer. pic.twitter.com/WwYxVsjvtD

— DW News (@dwnews) January 9, 2021