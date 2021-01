Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου για τον νέο κοροναϊό σε νοσοκομείο του Ντέλαγουερ.

«Βασική προτεραιότητά μου είναι να φροντίσω ώστε το εμβόλιο να χορηγηθεί στα μπράτσα των ανθρώπων, το συντομότερο δυνατόν» δήλωσε.

Ο Μπάιντεν έλαβε την πρώτη δόση στις 21 Δεκεμβρίου και ο εμβολιασμός του μεταδόθηκε, όπως και σήμερα, απευθείας από την τηλεόραση, με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να κάνουν το ίδιο.

Joe Biden receives the second dose of a Covid-19 vaccine on camera as part of an effort by the President-elect’s incoming administration to reassure the country of the safety of the vaccines. https://t.co/ENQN0DtcXi pic.twitter.com/f8JAzkmV1y

— CNN (@CNN) January 11, 2021