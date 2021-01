Στις 25 Ιανουαρίου ξεκινούν οι διερευνητικές με την Τουρκία

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε απόψε ότι «ο 61ος πρώτος γύρος των Διερευνητικών Επαφών θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιανουαρίου 2021».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το απόγευμα της Δευτέρας, η τουρκική πλευρά επικοινώνησε με την ελληνική και πρότεινε όπως η διεξαγωγή του 61ου γύρου των Διερευνητικών Επαφών λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου 2021. Η Ελληνική πλευρά αποδέχθηκε την πρόσκληση.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ και το τουρκικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε την επανέναρξη των συνομιλιών στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών.

Press Release Regarding the Exploratory Talks Between Turkey and Greece https://t.co/IaBohn7E3K pic.twitter.com/ovyq0bpBGC

— Turkish MFA (@MFATurkey) January 11, 2021