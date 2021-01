Στο μικροσκόπιο του FBI βρίσκεται μια μυστηριώδη καρτποστάλ που δείχνει να συνδέεται με την κυβερνοεπίθεση εναντίον κυβερνητικών στόχων και εταιρειών στις ΗΠΑ.

Η κάρτα εστάλη στο σπίτι του Κέβιν Μάντια, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κυβερνοασφάλειας FireEye, η οποία αποκάλυψε την επίθεση και κατονόμασε ως κύριους υπόπτους χάκερ της ρωσικής κυβέρνησης.

Η κάρτα δείχνει ένα καρτούν με τις φράσεις «Κοίτα, οι Ρώσοι» και «Ο Πούτιν το έκανε», είπαν στο - πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το περίεργο μήνυμα δεν βοήθησε την FireEye να αντιληφθεί την εισβολή και έφτασε όταν η εταιρεία βρισκόταν στα αρχικά στάδια διερεύνησης της κυβερνοεπίθεσης. Πηγές του - διατύπωσαν υποψίες ότι ο αποστολέας ήθελε να «τρολάρει την εταιρεία» ή να εκφοβίσει τον επικεφαλής της.

Μια παρόμοια κάρτα είχε σταλεί το 2019 στον Τοντ Χέλμους, ερευνητή για θέματα παραπληροφόρησης και ψηφιακής προπαγάνδας στη Rand Corporation, σύμφωνα με εικόνα της κάρτας που είχε αναρτήσει ο ίδιος στο Twitter. Ο Χέλμους ανέφερε ότι έλαβε την κάρτα μετά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο σχετικά με τις ρωσικές τακτικές παραπληροφόρησης.

#disinformation researchers: Have you ever received a post-card like this? I received mine after testifying at the Senate Select Committee on Intelligence in 2018.

@noUpside, @rosenbergerlm, @pnhoward, @apidictionist, @Bing_Chris https://t.co/GfjsuwIddF

— Todd Helmus (@Helmus) January 11, 2021