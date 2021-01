Μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που ερευνά την προέλευση του νέου κορονοϊού, θα φθάσει μεθαύριο, Πέμπτη, στην κινεζική πόλη Γουχάν από τη Σιγκαπούρη, δήλωσε κινέζος αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έχει δηλώσει πως ο οργανισμός του προσβλέπει στη συνεργασία με την Κίνα αναφορικά με την αποστολή για τον εντοπισμό της πηγής του ιού και του πώς αυτός πέρασε στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Ο ίδιος είχε δηλώσει προηγούμενως πως «απογοητεύθηκε πολύ» όταν απαγορεύθηκε η είσοδος στους εμπειρογνώμονες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με αποτέλεσμα να γυρίσουν πίσω δύο μέλη της ομάδας. Η Κίνα δήλωσε πως υπήρξε μια «παρανόηση».

«Studies will begin in Wuhan, #China to identify the potential source of infection of the early cases. Scientific evidence will drive hypotheses, which will then be the basis for further, longer-term studies»-@DrTedros #COVID19

