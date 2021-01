Αντίστροφα μετρά το Κογκρέσο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

H Βουλή των Αντιπροσώπων –εν μέσω φόβου για νέες ταραχές– έχει συγκληθεί προκειμένου να συζητήσει το άρθρο παραπομπής του Τραμπ για «υποκίνηση εξέγερσης» που οδήγησε τους οπαδούς του στο Καπιτώλιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ψηφοφορία (περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδος), μετά τη συζήτηση, αναμένεται να περάσει με έναν μικρό αλλά σημαντικό αριθμό Ρεπουμπλικανών να συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς για να κατηγορήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά στη θητεία του.

Αυτό θα τον καθιστούσε ως τον πρώτο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ που γίνεται απόπειρα απομάκρυνσης του από το αξίωμα δύο φορές.

Τουλάχιστον πέντε Ρεπουμπλικάνοι είπαν ότι θα συνταχθούν με τους Δημοκρατικούς για να κατηγορήσουν τον Τραμπ για δεύτερη φορά, μόλις επτά ημέρες πριν αποχωρήσει επίσημα από το αξίωμά του.

Η ψήφος της πλειοψηφίας του Σώματος για προσβολή θα πυροδοτούσε δίκη στη Γερουσία που εξακολουθεί να ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν μια τέτοια δίκη θα διεξαχθεί εγκαίρως, προκειμένου να εκδιώξει τον Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Η πρόεδρος της Βουλής, Νάνσυ Πελόσι, κατά την ομιλία της είπε πως όσοι επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν πατριώτες, αλλά «εγχώριοι τρομοκράτες» που ωθήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτοί οι εξεγερμένοι δεν ήταν πατριώτες. Ήταν εγχώριοι τρομοκράτες και πρέπει να επικρατήσει η δικαιοσύνη» δήλωσε η Πελόσι.

«Αλλά δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Τους έστειλαν εδώ, τους έστειλε ο πρόεδρος» για να πολεμήσουν.

Nancy Pelosi says impeaching and convicting Trump would «ensure that the republic will be safe from this man who was so resolutely determined to tear down the things that we hold dear»

«He must go. He is a clear and present danger to the the nation that we all love.» pic.twitter.com/APwyN7OG5Q

— CBS News (@CBSNews) January 13, 2021