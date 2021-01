Την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη -ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία που παραπέμπεται για δεύτερη φορά- αποφάσισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, μια μόλις εβδομάδα πριν την απομάκρυνσή του από τον Λευκό Οίκο, στον απόηχο των επεισοδίων στο Καπιτώλιο.

H Βουλή των Αντιπροσώπων -εν μέσω φόβου για νέες ταραχές- συνεκλήθη προκειμένου να συζητήσει το άρθρο παραπομπής του Τραμπ για «υποκίνηση εξέγερσης» που οδήγησε τους οπαδούς του στο μνημείο της Δημοκρατίας και αποφάσισε την παραπομπή του.

Donald Trump has just become the first US President to be impeached twice following a vote in the House of Representatives https://t.co/bDsmp7JAMe

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 13, 2021