ΗΠΑ: Παραιτήθηκε και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Τσαντ Γουλφ

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τσαντ Γουλφ, υπέβαλε την παραίτησή του χθες Δευτέρα με ισχύ από τα μεσάνυχτα.

Ο Τσαντ Γουλφ, στο αξίωμα από τον Νοέμβριο του 2019, επέκρινε την περασμένη εβδομάδα την «τραγική» εισβολή οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο. Σε επιστολή του προς τους υφισταμένους του, την οποία και ανάρτησε στο Twitter, ο Τσαντ Γουλφ αναφέρει ότι αποχωρεί εξαιτίας των «πρόσφατων γεγονότων», μολονότι σκόπευε να παραμείνει ως το τέλος της θητείας της κυβέρνησης Τραμπ

My statement on the NSSE Designation. pic.twitter.com/Wo5oe322W7

