Παρά την οργή του Ντόναλντ Τραμπ για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ και τη ρητορική της αμφισβήτησης που συνεχίζει να υπηρετεί, κάνοντας λόγο σε κάθε ευκαιρία για απάτη και κλοπή, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δεν έχει ακολουθήσει το ίδιο αμφιλεγόμενο μονοπάτι το οποίο για πολλούς οδήγησε στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Μάικ Πενς ήταν «παρών» στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν από το Κογκρέσο στις 6 Ιανουαρίου, μετά τα βίαια επεισόδια στην έδρα της αμερικανικής Δημοκρατίας που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε άτομα, ωστόσο… παράκουσε τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα των New York Times, ο Τραμπ φέρεται να είχε… ξεστομίσει, λίγες ώρες νωρίτερα, κάποια «γαλλικά» εναντίον του.

«Είτε θα μείνεις στην ιστορία σαν πατριώτης, είτε σαν μ…ί»

Σε μια ύστατη προσπάθεια λοιπόν να τον πείσει προκειμένου να μην επικυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν δίστασε να τον «πιέσει» και να τον «εκφοβίσει» αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων, «μ@@νί».

«Το πρωί της 6ης Ιανουαρίου 2021 το τηλέφωνο του Πενς χτυπούσε συνεχώς με τον Ντόναλντ Τραμπ να του ζητά να μην επικυρώσει τη νίκη Μπάιντεν. Και λίγες ώρες πριν από την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο, ο Τραμπ ξέφυγε εντελώς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

Στη συνέχεια, επικαλούμενοι πηγές, οι Times υποστηρίζουν πως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος προς τον συντηρητικό αντιπρόεδρό του σε μία από τις συνομιλίες τους, τού είπε: «Είτε θα μείνεις στην ιστορία σαν πατριώτης, είτε σαν μ@@νί» («You can either go down in history as a patriot or you can go down in history as a pussy»).

Σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ τον είχαν ενημερώσει πως ο Μάικ Πενς δεν είχε καν την εξουσία για να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα, ωστόσο αυτό φαίνεται πως είχε μικρή σημασία για τον δισεκατομμυριούχο, ο οποίος είχε πειστεί για το αντίθετο από τον συντηρητικό συνταγματολόγο του Πανεπιστημίου Τσάπμαν, Τζον Ίστμαν.

Ο Τραμπ φέρεται μάλιστα να βγήκε εκτός εαυτού όταν ο Πενς ζήτησε από έναν άλλο έγκριτο συνταγματολόγο, ο οποίος είχε αντίθετη άποψη, να του το εξηγήσει, καθώς εκείνος αδυνατούσε.

Ο Τραμπ πρόδωσε τον Πενς

Η «προδοσία» μεταφέρθηκε και στο συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το Καπιτώλιο, το οποίο κάποια στιγμή μόνο τυχαία δεν φώναζε «Κρεμάλα στον Μάικ Πενς!», ενώ και ο ίδιος ο Τραμπ καταφέρθηκε λίγο αργότερα με σκληρά λόγια εναντίον του αντιπροέδρου του μέσω Twitter.

«Ελπίζω να μην ακούσει τους RINO και όλους αυτούς τους ανόητους που ακούει», φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τους New York Times, αναφερόμενος στον Πενς, ο οποίος τελικά δεν αντιτάχθηκε στην επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν.

Πρώην συνεργάτης του Πενς δήλωσε στους NYT ότι εκείνη την ημέρα ο Τραμπ έβαλε τον Πενς στο εκτελεστικό απόσπασμα, κάτι πρωτοφανές στην αμερικανική πολιτική.

Όταν οι υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ έκαναν «ντου» στο Καπιτώλιο, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας οδήγησαν τον Μάικ Πενς, τη γυναίκα και τα παιδιά τους πρώτα στο γραφείο του και μετά στο υπόγειο. Ο ίδιος ο Πενς αρνήθηκε να εγκαταλείψει το κτίριο και ήταν συνεχώς σε επικοινωνία με βουλευτές, τον υπουργό Άμυνας και άλλους αξιωματούχους – όχι όμως με τον Τραμπ.

Αργότερα, ένας Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής είπε ότι δεν είχε ξαναδεί τον Πενς τόσο θυμωμένο, καθώς αισθανόταν ότι τον είχε προδώσει ο πρόεδρος για τον οποίο είχε κάνει τόσα πολλά.

Η συνάντηση των δύο αντρών μετά τη ρήξη

Οι δύο άντρες συναντήθηκαν πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο Οβάλ Γραφείο πέντε ημέρες μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο. Η συνομιλία ήταν «μη ουσιώδης και αδιάφορη» ισχυρίστηκε ωστόσο πηγή των NYT.

Παρ΄ όλα αυτά ο Πενς δεν συμφώνησε να επικαλεστεί την 25η τροπολογία για άμεση καθαίρεση του Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποκίνηση των βίαιων επεισοδίων.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει τρομερό δεδικασμένο, ενώ δεν ήταν διατεθειμένος να «ασκήσει εξουσία πέρα ​​από τη συνταγματική του».

Οι ταραχές στο Καπιτώλιο θεωρήθηκαν από πολλούς ότι έβλαψαν κυρίως τη δημοτικότητα του Τραμπ, αναγκάζοντας πολλά μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να βρεθούν απέναντί του, συμπεριλαμβανομένου του Πενς, ο οποίος μπορεί να ήταν «πολύ πιστός» για τέσσερα χρόνια, ωστόσο θα πρέπει πλέον να αποστασιοποιηθεί προκειμένου να μην υπογράψει και τον δικό του πολιτικό «θάνατο».

-