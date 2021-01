Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης που ανάρρωσε στη Γερμανία από δηλητηρίασή του, επέστρεψε στη Μόσχα και συνελήφθη λίγο μετά την έξοδο από το αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο από το Βερολίνο που μετέφερε τον Ναβάλνι προσγειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας. Το αεροπλάνο είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, το οποίο έκλεισε λόγω των «τεχνικών λόγων».

Μάλιστα, φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να αγκαλιάζει την σύζυγό του, Γιούλια, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Η κράτηση του Ναβάλνι θα μπορούσε να πυροδοτήσει διεθνή αντίδραση και διαμαρτυρίες, καθώς υπάρχουν κατηγορίες ότι το Κρεμλίνο προσπάθησε να τον δολοφονήσει, ισχυρισμοί πάντως που το τελευταίο απορρίπτει.

Russian opposition leader Alexey Navalny was arrested in the airport after returning to Moscow, five months after being poisoned with the nerve agent Novichok, despite being warned that he faces arrest upon his return. pic.twitter.com/jAWLOtU5OY

Λίγη ώρα πριν, η ρωσική αστυνομία συνέλαβε υποστηρικτές του Ναβάλνι στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, την ώρα που τον περίμεναν να φθάσει εκεί.

Ο πολιτικός της αντιπολίτευσης, Λιουμπόφ Σόμπολ, διακρίνεται να απομακρύνεται από αστυνομικούς μέσα σε ένα τερματικό σταθμό στο Βνούκοβο, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εγώ, να συλληφθώ; Είναι αδύνατον. Είμαι αθώος» είπε σε δημοσιογράφους ο Ναβάλνι, καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο.

Κατά την επιβίβασή του, ο Ναβάλνι ευχαρίστησε εκ νέου τη Γερμανία, επειδή οργάνωσε τη θεραπεία του και τη διαδικασία ανάρρωσής του. «Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους, ελπίζω πως όλα θα πάνε τέλεια, σήμερα είμαι πολύ ευτυχισμένος».

«Είναι η καλύτερη στιγμή που βιώνω τους τελευταίους 5 μήνες» είπε στους δημοσιογράφους, που είχαν αγοράσει επίσης εισιτήρια για την πτήση. «Νιώθω υπέροχα. Επιστρέφω στην πατρίδα μου».

Από τότε που ο Ναβάλνι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στη χώρα του, οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές (FSIN) προειδοποίησαν ότι θα είναι «υποχρεωμένες» να τον συλλάβουν επειδή παραβίασε τους όρους μιας ποινής με αναστολή, που του είχε επιβληθεί το 2014.

Ο 44χρονος Ναβάλνι απέρριψε την προειδοποίηση αυτή, που στοχεύει, σύμφωνα με τον ίδιο, να «τον τρομοκρατήσει» και απηύθυνε, αντιθέτως, κάλεσμα στους υποστηρικτές του να πάνε να τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.

Poisoned Putin critic Alexei Navalny has arrived in Russia, where he faces the threat of arrest.

Sky producer Alina Droyshevskaia was on the flight and says «All of us expect he is going to be arrested»

Read more here: https://t.co/gNPA5XF7ca pic.twitter.com/YLmMPnVsAY

— Sky News (@SkyNews) January 17, 2021