Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι συνελήφθη αιρετός από το Νέο Μεξικό που είχε διαμηνύσει πως θα ταξίδευε στην Ουάσιγκτον οπλισμένος για να διαμαρτυρηθεί εναντίον της ορκωμοσίας του δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, η οποία θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη.

Ο Κόι Γκρίφιν, επίτροπος σε κομητεία και ιδρυτής οργάνωσης που αποκαλεί «καουμπόηδες υπέρ του Τραμπ», συνελήφθη στην Ουάσιγκτον καθώς τον βαρύνουν κατηγορίες για την επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου, σύμφωνα με έγγραφα τα οποία μεταφορτώθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Κόι Γκρίφιν ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν το αμερικανικό Κογκρέσο να κυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν επί του ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Δικαστικό έγγραφο που αναφέρεται στον Κόι Γκρίφιν

Φέρεται πάντως να έμεινε στην είσοδο, να μην μπήκε στο κτίριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, επέστρεψε στο Νέο Μεξικό, όπου φέρεται να είπε την 14η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου της κομητείας Οτέρο, πως σκόπευε να πάει οδικώς στην πρωτεύουσα με καραμπίνα και πιστόλι για να διαμαρτυρηθεί εναντίον της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές εάν οπλοφορούσε όταν συνελήφθη, χθες. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε ομοσπονδιακό χώρο χωρίς άδεια.

Η στιγμή της σύλληψης

Per FBI: Couy Griffin, founder of Cowboys for Trump, from New Mexico was arrested this afternoon in DC. He had an arrest warrant for his participation in the January 6 Capitol riots. He said rioters will come back to the Capitol for inauguration. This is the moment of his arrest. pic.twitter.com/3LoXXsYVFD

— Alberto Pimienta (@apimientaDC) January 17, 2021