Βίντεο: Η Μελάνια Τραμπ αποχαιρετά τον αμερικανικό λαό

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή για μένα να είμαι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Με ενέπνευσαν εξαιρετικοί Αμερικανοί από όλη τη χώρα. Με την καλοσύνη και το θάρρος τους. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν αξέχαστα».

Αυτό επισημαίνει η Μελάνια Τραμπ, στο επτάλεπτο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, ως πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μήνυμα ανέβηκε στο λογαριασμό της στο Twitter και κατά τη διάρκειά του, η Μελάνια Τραμπ κάνει μια μικρή αναφορά στον κορωνοϊό, λέγοντας ότι θρηνεί για τις ζωές που χάθηκαν.

Σε άλλο σημείο κάνει μια έμμεση αναφορά στα γεγονότα στο Καπιτώλιο καταδικάζοντας τη βία σπ’ όπου και αν προέρχεται: “Να παθιάζεστε με ό,τι κάνετε αλλά πάντα να θυμάστε: Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση και ποτέ δεν είναι δικαιολογημένη” είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα σε μήνυμα της από το Twitter είχε υπερασπιστεί το έργο ανακαίνισης του Λευκού Οίκου για το οποίο είχε την επίβλεψη.

«Ως Πρώτη Κυρία, και ως προσωρινή φύλακας αυτού του εθνικού θησαυρού, εμπνεύστηκα από το παράδειγμα των προκατόχων μου. Ο σεβασμός τους προς τον Λευκό Οίκο και η αγάπη τους για την ιστορία εξασφάλισαν τη μακροχρόνια συντήρηση του κτιρίου στο οποίο υπηρετούσαν και ζούσαν.

Με παρόμοιο τρόπο, τα έργα που έχω επιβλέψει τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι αυτά που πιστεύω ότι όχι μόνο θα διατηρήσουν την κληρονομιά του αλλά θα ενισχύσουν την εμπειρία της ομορφιάς και της σοβαρότητάς του για τις επόμενες γενιές» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Over the past 4 years, I’ve had the immense honor to call the @WhiteHouse home. W the help of @WhiteHouseHstry, dedicated staff & talented craftsman we completed many restoration projects -ensuring the history & beauty is preserved for generations to come. https://t.co/flnenB7vim

— Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021