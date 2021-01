Accenture: Tο 2021 θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών και της κοινωνίας στο σύνολό της

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Accenture, καθώς η πανδημία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών και της κοινωνίας στο σύνολό της, η ανθρώπινη ευφυΐα πυροδοτεί ένα κύμα καινοτομίας που θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες δεκαετίες.

Η μελέτη «Fjord Trends 2021» της Accenture Interactive διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν νέο έδαφος καθώς υιοθετούν νέες στρατηγικές, υπηρεσίες και εμπειρίες με στόχο να καλύψουν τις εξελισσόμενες ανθρώπινες ανάγκες.

«Η ιστορία μας διδάσκει πως μετά από κάθε παγκόσμια κρίση, μια νέα εποχή τρόπου σκέψης ξεκινά», δήλωσε ο Γιωργής Κριτσωτάκις, Managing Director, CMT της Accenture. «Καθώς κοιτάζουμε το μέλλον, μια πλειάδα δυνητικών κόσμων ανοίγεται μπροστά μας. Μερικοί είναι συναρπαστικοί, μερικοί είναι γεμάτοι προκλήσεις και σίγουρα όλοι τους σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητοι. Οι πράξεις μας τώρα, θα καθορίσουν τον υπόλοιπο αιώνα. Οι επιχειρήσεις έχουν την απόλυτη ευκαιρία και ελευθερία να σκεφτούν και να πράξουν διαφορετικά.»

Η ετήσια μελέτη σημειώνει ότι η πανδημία έφερε σαφήνεια και εκπλήξεις παράλληλα με το χάος που δημιούργησε. Επίσης, η πανδημία υπογράμμισε το τι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, ενίσχυσε το πνεύμα συλλογικότητας και ανέδειξε την λογική της καινοτομίας «από το σπίτι». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα νέες προκλήσεις να προκύψουν για τις επιχειρήσεις: για παράδειγμα πώς να ανταποκρίνονται λειτουργικά και επικοινωνιακά και πώς να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, ενώ παράλληλα προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.

Η μελέτη Fjord Trends 2021 αναλύει επτά αναδυόμενες τάσεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αισθητά το επιχειρείν, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την κοινωνία, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση της αναγέννησης του 21ου αιώνα:

«Συλλογική μετατόπιση» (Collective displacement): Το 2020 άλλαξε το που και πως οι άνθρωποι βιώνουν εμπειρίες, καθώς όλοι πλέον αναζητούμε νέους τρόπους και μέρη για να κάνουμε όλα όσα χρειαζόμαστε και αγαπάμε. Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, ψωνίζουμε, μαθαίνουμε, κοινωνικοποιούμαστε, συμπεριφερόμαστε ως γονείς και φροντίζουμε την υγεία μας έχει αλλάξει για πολλούς από εμάς και τα brands πρέπει να αναζητήσουν νέους τρόπους και να προσφέρουν νέες εμπειρίες προκειμένου να αλληλοεπιδρούν με τους ανθρώπους.

«Καινοτομία του κάν’ το μόνος σου» (Do-it-yourself innovation): Η καινοτομία καθοδηγείται όλο και περισσότερο από την ανάγκη και το ταλέντο των ανθρώπων να βρίσκουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων -από τον εργαζόμενο που δουλεύει από το σπίτι και χρησιμοποιεί την σιδερώστρα ως γραφείο, μέχρι τον γονέα που μεταμορφώνεται σε δάσκαλο. Η τεχνολογία διαδραματίζει πλέον νέο ρόλο, αποτελώντας αρωγό της εφευρετικότητας των ανθρώπων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δημιουργικότητα των ανθρώπων να αποκτά άλλη διάσταση. Από απλούς ανθρώπους, μέχρι προσωπικούς γυμναστές ή και πολιτικούς, που επανεξετάζουν τη χρήση πλατφορμών όπως τα κοινωνικά δίκτυα και τα βιντεοπαιχνίδια προκειμένου να μοιράζονται σημαντικά μηνύματα με τους υπόλοιπους. Όλοι θέλουν καλύτερες λύσεις, αλλά η εποχή στην οποία ένα brand αναμενόταν να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση μεταβαίνει σε μία εποχή όπου τα brands δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσωπική καινοτομία.

«Νέες ομάδες. Νέα εργασιακή ηθική.» (Sweet teams are made of this): Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως ζουν τώρα στο γραφείο, γεγονός που έχει τεράστια επίδραση στην αμοιβαία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και τις διάφορες παραδοχές γύρω από αυτό – όπως ενδεικτικά ποιος έχει τον τελικό λόγο για το τι πρέπει να φορούν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν από το σπίτι σε μια επαγγελματική βιντεοκλήση ή ποιος έχει την ευθύνη να διατηρήσει την ιδιωτικότητα των εργαζομένων που δουλεύουν από το σπίτι. Ακόμη και με την υπόσχεση του ευρέως γνωστού εμβολιασμού στον ορίζοντα, έχει επέλθει μια μόνιμη αλλαγή στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της εργασίας τους και μεταξύ των εργοδοτών και των ομάδων τους. Πολλοί πειραματισμοί και αλλαγές στον κόσμο της εργασίας αναμένονται να έρθουν σύντομα.

«Η λαχτάρα για αλληλεπίδραση» (Interaction wanderlust): Οι άνθρωποι περνούν πολύ περισσότερο χρόνο αλληλεπιδρώντας με τον κόσμο μέσω οθόνης και είναι μάρτυρες μιας σχετικά «παρόμοιας αισθητικής» που οφείλεται στην τυποποιημένη σχεδίαση των ψηφιακών εμπειριών. Οι εταιρείες πρέπει να επανεξετάσουν το σχεδιασμό, το περιεχόμενο, το κοινό και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους για να προκαλέσουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό, χαρά και ηρεμία στις εμπειρίες των ανθρώπων μέσω της οθόνης.

«Ρευστή υποδομή» (Liquid infrastructure): Επειδή ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν και αλληλεπιδρούν με προϊόντα και υπηρεσίες έχει αλλάξει, οι εταιρείες έπρεπε να επανεξετάσουν την αλυσίδα ανεφοδιασμού και τη χρήση όλων των φυσικών τους περιουσιακών στοιχείων και να επικεντρωθούν σε σημεία απόλαυσης (points of delight), όπως η άμεση ικανοποίηση που πολλοί αισθάνονται όταν αγοράζουν κάτι από το κατάστημα. Αυτό απαιτεί οι εταιρείες να αναπτύξουν ευελιξία και ανθεκτικότητα σε ολόκληρη την επιχείρησή τους, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές. Αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες αλλαγές, που θα έχουν ως επίκεντρο τη βιωσιμότητα.

«Η πρόκληση της ενσυναίσθησης» (Empathy challenge): Οι άνθρωποι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι αντιπροσωπεύουν τα brands και πώς εκφράζουν τις αξίες τους. Η πανδημία έριξε φως σε πολλά προβληματικά και άνισα συστήματα σε όλο τον κόσμο – από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη έως την ισότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να δημιουργήσουν τα μηνύματα που περιγράφουν τα brand τους, δίνοντας προτεραιότητα σε θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους γύρω από αυτά.

«Εθιμοτυπικά που χάθηκαν και ξαναεμφανίστηκαν» (Rituals lost and found): Η ματαίωση και η διακοπή τελετουργικών -από τον εορτασμό της γέννησης έως τον αποχαιρετισμό του θανάτου και όλα τα ενδιάμεσα- είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην συλλογική ευημερία της κοινωνίας. Αυτή η τάση προσφέρει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην αναζήτηση βαθύτερου νοήματος μέσω νέων τελετουργικών που προσφέρουν χαρά και άνεση. Το πρώτο βήμα αποτελεί η κατανόηση του κενού που αφήνει πίσω του ένα παλαιό τελετουργικό και ο σχεδιασμός ενός άλλου που θα το αντικαταστήσει.

«Η καινοτομία δεν έχει αφετηρία την τεχνολογία, αλλά όπως έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη της ανθρώπινης εφευρετικότητας – ακόμη και μέσα από το χάος», δήλωσε ο Μάριος Λημνιός, Managing Director, Strategy & Consulting Lead της Accenture. «Η χρονιά αυτή πρέπει να έχει ορόσημο την ελπίδα. Έχουμε δει – και είμαστε μάρτυρες – μεγάλων αλλαγών στην κοινωνία μας. Αυτές οι τάσεις αποτελούν το εφαλτήριο για το πώς σκεφτόμαστε και τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής – τι παίρνουμε μαζί μας και τι αφήνουμε πίσω. Μπορούμε να πάμε καλύτερα και οι άνθρωποι αξίζουν τα καλύτερα.»

Κάθε χρόνο, η Accenture Interactive συγκεντρώνει τις τάσεις που αναδιαμορφώνουν το τοπίο των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και του σχεδιασμού για το επόμενο έτος από το παγκόσμιο δίκτυο design με περισσότερους από 2.000 creatives σε περισσότερες από 40 τοποθεσίες. Η μελέτη Fjord Trends 2021 εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, οι οργανισμοί και τα brands ανταποκρίνονται στις ανθρώπινες ανάγκες. Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: accenture.com/fjordtrends21 και συζητήστε στο Twitter χρησιμοποιώντας το hashtag #FjordTrends.

Διαβάστε ακόμη:

Step – up: Τι έρχεται μετά τα moratoria – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα προγράμματα στις τράπεζες

Μειωμένα ενοίκια Νοεμβρίου: Τέλος Ιανουαρίου οι επόμενες πληρωμές αποζημιώσεων

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Κέρδη άνω του 2% σε Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ