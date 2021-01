«Αυτή είναι η μέρα της Αμερικής, αυτή είναι η μέρα της Δημοκρατίας» είπε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της πρώτης του ομιλίας, ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε αυτή την πρώτη του ομιλία από το Καπιτώλιο, ο Μπάιντεν απηύθυνε ένα ενωτικό μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό, ο οποίος διχάστηκε έντονα από τις σοκαριστικές εικόνες με την εισβολή στον ναό της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος σε αυτά γεγονότα υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία νίκησε.

«Η θέληση και η βούληση του λαού εισακούστηκε» τόνισε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει πως η Δημοκρατία είναι πολύτιμη αλλά και εύθραυστη: «η Δημοκρατία είναι εδώ και έχει επικρατήσει» επανέλαβε.

Ακόμα, ο νέος πρόεδρος, είπε ότι πρέπει οι ΗΠΑ «να ξαναγίνουν το έθνος που όλοι γνωρίζουμε».

Ενώ κάλεσε όλους τους Αμερικάνους να ενωθούν ούτως ώστε να κάνουν την Αμερική μια ηγετική δύναμη και κάλεσε για αντιμετώπιση της κρίσης με ενότητα.

«Σας δίνω τον λόγο μου ότι θα υπερασπιστώ το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία» είπε κλείνοντας και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για όλους του πολίτες των ΗΠΑ που έχασαν τη ζωή τους από τον κοροναϊό.

