Πέρα για πέρα ενωτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του ομιλία ο Τζο Μπάιντεν, ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας πλέον το βαρύ φορτίο να επαναφέρει τη χώρα στις «παραδοσιακές» γραμμές της μετά από μια τετραετία που επανακαθόρισε και διατάραξε το αμερικανικό αποτύπωμα στο διεθνές στερέωμα.

«Σήμερα δεν γιορτάζουμε τον θρίαμβο ενός υποψηφίου, αλλά ενός αγώνα, αυτού της Δημοκρατίας. Η βούληση των πολιτών ακούστηκε. Μάθαμε εκ νέου το πόσο πολύτιμη είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι εύθραυστη. Και αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, η δημοκρατία επικράτησε», είπε ο Μπάιντεν, σε μια πρωτοφανή τελετή ορκωμοσίας, η οποία διεξήχθη με ελάχιστο κόσμο, λόγω των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Οι πρώτες κινήσεις του Τζο Μπάιντεν ως νέου προέδρου των ΗΠΑ – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Μετά την ορκωμοσία του, κατά τη διάρκεια της οποίας συγκινήθηκε, ο Μπάιντεν υπογράμμισε πως προτεραιότητά του είναι να ενώσει και πάλι τη χώρα.

BREAKING: Joe Biden is sworn in as the 46th president of the United States https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/ShNj0rc7oT — CNN (@CNN) January 20, 2021

Στη συνέχεια, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στον «επικίνδυνο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας», λόγω της κλιμάκωσης της πανδημίας, ενώ υποσχέθηκε ταχύτητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας ως «ένα έθνος».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία», δύο εβδομάδες μετά τις σοκαριστικές εικόνες της εισβολής υποστηρικτών του πρώην -πλέον- προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Οι «γέφυρες» στην αμερικανική κοινωνία

Πέραν των μεγάλων προβλημάτων που έχει επιφέρει η πανδημία, ο Μπάιντεν έχει να αντιμετωπίσει την «καυτή πατάτα» του διχασμού στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, επιχείρησε να ρίξει γέφυρες στην αμερικανική κοινωνία. «Όλη μου η ψυχή είναι σε αυτό το σκοπό», τόνισε αναφερόμενος στην προσπάθεια να ενώσει και πάλι τη χώρα, σημείωσε εμφατικά ότι «κάθε διαφωνία δεν πρέπει να είναι αιτία πολέμου», καλώντας τους πολίτες σε μια καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού.

«Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις που μας χωρίζουν είναι βαθιές και πραγματικές. Γνωρίζω όμως ότι αυτό δεν είναι καινούργιο. Η ιστορία μας είναι μια διαρκής μάχη ανάμεσα στο αμερικανικό ιδανικό, ότι όλοι έχουμε γεννηθεί ίσοι και την σκληρή, άσχημη πραγματικότητα του ρατσισμού, του φόβου και της δαιμονοποίησης που μας διχάζει» πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ τους προκατόχους μας από όλα τα κόμματα, από τα βάθη της καρδιάς μου και ξέρω πως η αντοχή του Συντάγματός μας και η δύναμη του έθνους» είπε στη συνέχεια, γυρίζοντας και δείχνοντας στα καθίσματα τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ που παρευρέθησαν στην ορκωμοσία.

«Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together and uniting our people, and uniting our nation, and I ask every American to join me in this cause,» President Joe Biden says https://t.co/11VnniSyZw pic.twitter.com/JrX5fXec88 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

Η αμερικανική ιστορία βασίζεται σε όλους

«Μόλις πήρα έναν ιερό όρκο, που όλοι αυτοί οι πατριώτες πήραν. Εμείς, ο λαός, ζητάμε πιο τέλεια ένωση. Αλλά η αμερικανική ιστορία βασίζεται όχι σε έναν από εμάς, όχι σε κάποιους από εμάς, αλλά σε όλους μας» συνέχισε ο Τζο Μπάιντεν και μίλησε για ένα υπέροχο έθνος που έχει φτάσει τόσο μακριά και έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.

«Έχουμε πολλά να επιδιορθώσουμε, να επουλώσουμε, να χτίσουμε και να κερδίσουμε. Λίγοι άνθρωποι στην ιστορία του έθνους βρέθηκαν αντιμέτωποι με προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η πανδημία έχει κοστίσει περισσότερους πολίτες από όσους έχασε η Αμερική κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» είπε στη συνέχεια ο Τζο Μπάιντεν.

“America, America, I gave my best to you” President Joe Biden reads a verse of American Anthem adding “together we shall write an American story of hope not fear”https://t.co/L0xMuFo0hG pic.twitter.com/ef4SRKjMqN — BBC News (World) (@BBCWorld) January 20, 2021

Θα νικήσουμε τον εξτρεμισμό και την λευκή υπεροχή

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ όμως έκανε έμμεση αναφορά και στον απόντα της ημέρας, τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας: «Αναδύεται ένας πολιτικός εξτρεμισμός, η λευκή υπεροχή, η εσωτερική τρομοκρατία που θα την αντιμετωπίσουμε και θα τη νικήσουμε».

Όπως και σε κάθε ευκαιρία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τζο Μπαίντεν αναφέρθηκε στην ενότητα του έθνους. «Μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Χωρίς την ενότητα δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει πρόοδος, δεν υπάρχει έθνος, μόνο χάος. Πρέπει να σταθούμε σε αυτή τη στιγμή ως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Κάλεσε σε μια νέα αρχή

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους πολίτες να ξεκινήσουν από την αρχή. «Ας ακούμε ο ένας τον άλλο, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι μια φωτιά οργής που καταστρέφει τα πάντα και διαλύει τις δύο πλευρές» είπε.

«Η Αμερική πρέπει να είναι καλύτερη από αυτό. Εδώ στεκόμαστε στην σκιά του Καπιτωλίου που ολοκληρώθηκε στα μέσα του εμφυλίου πολέμου» είπε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν για να δείξει τη σημασία της ενότητας στις ΗΠΑ.

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του κοροναϊού

Στην πιο συγκινητική στιγμή της ομιλίας του ο Μπάιντεν ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα από κοροναϊό στις ΗΠΑ, οι οποίοι ξεπερνούν τους 400.000.

“Those 400,000 fellow Americans: moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbours and co-workers – we’ll honour them” President Joe Biden leads silent prayer to “those who’ve lost their lives, and those left behind” by the Covid pandemichttps://t.co/hQBfBFbUvQ pic.twitter.com/FQVeS8tPtF — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2021

