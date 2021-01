Ζημιές σε σπίτια και θερμοκήπια καταγράφηκαν μετά από προγραμματισμένη έκρηξη που σημειώθηκε στο πυρηνικό εργοστάσιο Ακούγιου στην Τουρκία.

Ο κυβερνήτης της Μερσίνης όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο ανέφερε ότι οι ζημιές ήταν αποτέλεσμα της προγραμματισμένης έκρηξης κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και ξεκίνησε έρευνα για το ζήτημα.

Ανέφερε ακόμα ότι συστάθηκε επιτροπή από την τοπική διοίκηση της περιοχής για τον προσδιορισμό των ζημιών που προκλήθηκαν από την προγραμματισμένη έκρηξη.

«Η επιτροπή αξιολόγησης ζημιών έχει συσταθεί για τον προσδιορισμό των ζημιών στα σπίτια και τα θερμοκήπια στην περιοχή Büyükeceli λόγω της έκρηξης ως αποτέλεσμα της προγραμματισμένης έκρηξης στη ζώνη του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου της επαρχίας μας σήμερα και έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες θα αποζημιωθούν. Μια ομάδα από το Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας επιφορτίστηκε με το να διενεργήσει τις απαραίτητες έρευνες σχετικά με την έκρηξη. Το θέμα θα εξεταστεί από κάθε άποψη και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τους υπεύθυνους».

LATEST- Mersin Governor’s Office says houses damaged in controlled explosion at Akkuyu Nuclear Power Plant construction site #Turkey https://t.co/WywyvOZ0Vt pic.twitter.com/Rh08LYfgqo

— Duvar English (@DuvarEnglish) January 19, 2021