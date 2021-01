Δείτε βίντεο: Με φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της ορκωμοσίας Μπάιντεν και Χάρις

Με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων στην Ουάσινγκτον, ολοκληρώθηκαν οι σημερινές εκδηλώσεις της ορκωμοσίας του 46ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και της πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου της χώρας Κάμαλα Χάρις.

Το κλείσιμο των εορτασμών για τη νεα ημέρα που ξεκινάει στην Αμερική, άρχισε αργά το απογευμα στις ΗΠΑ (ξημερώματα ώρα Ελλαδας) με την ειδική τηλεοπτική εκπομπή διάρκειας 90-λεπτών «Celebrating America» που παρουσίαζε εξω από το Μνημείο του Λίνκολν ο Τομ Χανκς, ο οποίος πρόσφατά πήρε Ελληνικό διαβατήριο.

We are excited to kick off our Celebrating America program tonight, hosted by @TomHanks! pic.twitter.com/lYWfAkDUtB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

Στην εκδήλωση εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων διασημότητες όπως οι Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake και Ant Clemons .

jon bon jovi singing here comes the sun #celebratingamerica pic.twitter.com/mUHHO4sU2e — dancing queen (@tolkienianjedii) January 21, 2021

Justin Timberlake & Ant Clemons 😍#CelebratingAmerica 🇺🇸#InaugurationDay pic.twitter.com/OIBWVYsngY — Susana Ford ❄️🎧❄️ (@SusanaFord) January 21, 2021

demi lovato singing ‘lovely days’ on celebrating america #InaugurationDay pic.twitter.com/dwpRCIGGKx — JIM (@MOONFlRE_) January 21, 2021

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν παρακολούθησαν την εκπομπή από τον Λευκό Οίκο, μαζι με την οικογένεια τους και τους συνεργάτες τους.

It’s a lovely day at the White House and in America. #CelebratingAmerica🇺🇸 pic.twitter.com/p0zbdee5wI — Thomas Calderone (@tom_calderone) January 21, 2021

Η βραδιά έκλεισε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη Κυρία στο μπαλκόνι του Blue Room βλέποντας τα πυροτεχνήματα, ενώ η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο συζυγός της παρακολουθησαν το εντυπωσιακό σόου από το Μνημείο του Λίνκολν καθώς η τραγουδίστρια Katy Perry ερμηνεύει το τραγούδι της «Firework (Πυροτέχνημα).

The “Celebrating America” inauguration special concludes with a fireworks display over the nation’s capital and a performance by Katy Perry. https://t.co/6hMTteTAC3 pic.twitter.com/yHrsNd0eX5 — CNBC (@CNBC) January 21, 2021

Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο: Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στον Λευκό Οίκο και έπιασε δουλειά- Υπέγραψε το διάταγμα επιστροφής στη Συμφωνία του Παρισιού



Survivor: Ανατροπές σε όλα τα επίπεδα-Αποχώρησε η Ελίζαμπεθ ΕλέτσιΠαναμάς: Νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ η πρώτη που εμβολιάστηκε για τον κορωνοϊό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thetimes|-.gr