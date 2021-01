Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: «Εγκάρδια και ειλικρινής» η συζήτηση Μπορέλ – Τσαβούσογλου 

«Οι συνομιλίες μεταξύ του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου έδωσαν την ευκαιρία να αποτιμηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας στο πλαίσιο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο και να συζητηθούν οι μελλοντικές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας» αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Last year was a complicated year for EU-#Turkey relations.



Today, I received @MevlutCavusoglu to discuss the way forward – to look for mutual strategic interests, the development of a cooperative + reciprocal relationship anchored in common values and principles. pic.twitter.com/0N4lJFANlQ

