Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής του ομίλου Alibaba, ο Τζακ Μα, έκανε σήμερα την πρώτη εμφάνισή του από τον Οκτώβριο, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σε ομάδα δασκάλων, περιορίζοντας τις ανησυχίες για την ασυνήθιστη απουσία του από τη δημόσια ζωή και οδηγώντας σε άλμα τις μετοχές του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η απουσία του Μα αποτέλεσε αντικείμενο ακόμα εντονότερων εικασιών μετά την είδηση αυτόν τον μήνα ότι αντικαταστάθηκε στο τελευταίο επεισόδιο ενός τηλεοπτικού ριάλιτι σόου, στο οποίο ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής, και εν μέσω προσπαθειών από το Πεκίνο για την επιβολή αυστηρότερων ρυθμιστικών περιορισμών στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία.

Ο Μα δεν είχε εμφανιστεί δημοσίως από τις 24 Οκτωβρίου όταν επέκρινε το ρυθμιστικό σύστημα της χώρας του σε ομιλία σε φόρουμ της Σανγκάης. Αυτό τον έθεσε σε τροχιά σύγκρουσης με αξιωματούχους και οδήγησε στην αναστολή της εισαγωγής στο χρηματιστήριο της Ant Group, θυγατρικής της Alibaba.

Η Alibaba και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Κινέζου επιχειρηματία, η περιουσία του οποίου φθάνει σε αξία τα 48 δισεκ. ευρώ, επιβεβαίωσαν ότι ο Μα συμμετείχε σε διαδικτυακή τελετή για μια ετήσια εκδήλωση που έγινε σήμερα και αφορά δασκάλους αγροτικών περιοχών.

Στο βίντεο των 50 δευτερολέπτων, ο Μα, φορώντας πουλόβερ, μίλησε από ένα δωμάτιο με γκρίζους τοίχους, ένα μεγάλο πίνακα και ανθοσυνθέσεις. Δεν ήταν σαφές πού ακριβώς βρισκόταν το δωμάτιο αυτό.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI

— Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021