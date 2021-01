Ο Τραμπ έφυγε από τον Λευκό Οίκο με δώρα αξίας 40.000 δολαρίων μόνο για το 2020

Ξεπερνά τις 40.000 δολάρια η αξία των δώρων που δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια μόνο του τελευταίου έτους της θητείας του. Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονται οι Boeing Co, Apple Inc και Ford Motor Co, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, χθες Τετάρτη.

Το πιο ακριβό από τα δώρα ήταν ένα μπρούτζινο γλυπτό αξίας 25.970 δολαρίων, που απεικονίζει Αμερικανούς πεζοναύτες να ανυψώνουν την αμερικανική σημαία στην Ίβο Τζίμα, στην διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το δώρο προήλθε από τον πρόεδρο του Greatest Generations Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα το Ντένβερ, αφιερωμένο στους Αμερικανούς βετεράνους πολέμου.

Οι πρόεδροι, όπως και τα μέλη της οικογένειάς τους, μπορούν να δέχονται δώρα από Αμερικανούς πολίτες αρκεί να μην παραβιάζονται οι νόμοι περί δωροδοκίας ή σύγκρουσης συμφερόντων.

Πολλά από τα δώρα ήταν σετ μπαστουνιών γκολφ: από τον Ντέρεκ Σπράγκ, πρώην πρόεδρο του PGA, του διοργανωτή των κύριων επαγγελματικών διοργανώσεων γκολφ στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον πρώην CEO της Boeing, Ντένις Μούιλενμπεργκ, από τον CEO της PetProducts.com και τον κατασκευαστή αθλητικών ειδών Bettinardi Golf.

Ο Τραμπ επίσης έλαβε δύο ζώνες πρωταθλητών του μποξ και του wrestling.

Ο πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ Τζούνιορ δώρισε στον Τραμπ ένα δερμάτινο μπουφάν αξίας 529 δολαρίων.

Ο CEO της Apple Τιμ Κουμ του χάρισε έναν Mac Pro υπολογιστή αξίας 5.999 δολαρίων, ο πρώτος που κατασκευάστηκε σε εργοστάσιο της Apple στο Όστιν του Τέξας.

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας του δώρισε ένα μπρούτζινο γλυπτό που απεικόνιζε το Όρος Ράσμορ, αξίας 1.100 δολαρίων.

