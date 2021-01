Πειραιώς Financial Holdings: Στο 4,62% το ποσοστό του John Paulson

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι ο John A. Paulson κατέχει πλέον ποσοστό 4,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 20.01.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 14.01.2021 μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc. 38.348.265 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 4,61% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Με νεότερες ανακοινώσεις, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7α παρ.2 περ.γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («η Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 20.01.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι από την 14.01.2021 o κ. John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc., 38.348.265 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,62% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

