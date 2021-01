Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο επιλέγει το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» να καλωσορίσει τον Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ, αποχαιρετώντας με τον ίδιο τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στο εξώφυλλο του περιοδικού φαίνεται ο Μπάιντεν να τοποθετεί ξανά το «κομμένο» κεφάλι από το Άγαλμα της Ελευθερίας στη θέση του.

Σε βίντεο, που ανήρτησε στην ηλεκτρονική του έκδοση, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανίζεται στο εξώφυλλο να τοποθετεί στη θέση του το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας, καλώντας τον να «Κάνει την Αμερική σπουδαία ξανά». Πρόκειται για το σλόγκαν με το οποίο εξελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τέσσερα χρόνια.

Το εξώφυλλο του «Der Spiegel» με τον Μπάιντεν «συμπληρώνει» ένα παλαιότερο, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο προκάτοχός του. Τότε, στο τεύχος του Φεβρουαρίου του 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ απεικονιζόταν να κρατά στο ένα χέρι ματωμένο μαχαίρι, ενώ στο άλλο το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας.

On Feb 4th, 2017, Der SPIEGEL featured a cover depicting Donald Trump beheading Lady Liberty. Today, on Nov 7th, 2020, we reference said cover by updating our current issue … #46. pic.twitter.com/ilSRhEk3CK

— SPIEGEL English (@SPIEGEL_English) November 7, 2020