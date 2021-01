Βαρβιτσιώτης σε Τζον Κέρι: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία για το Κλίμα

Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα την κλιματική διπλωματία συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στην οποία ήταν προσκεκλημένος μεταξύ άλλων o Τζον Κέρι, ειδικός απεσταλμένος του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν για το κλίμα.

Ειδικότερα, o αναπληρωτής υπουργός, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, χαιρέτισε την απόφαση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού και να δώσουν τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

I had the pleasure to meet via tc today w/ 🇺🇸 Climate Envoy @JohnKerry, 🇩🇰 FM @jeppekofod &🇪🇺 FMs to discuss a just transition from coal to clean energy. With the US rejoining the Paris Climate Agreement we look forward to working together towards an eco friendly agenda!🌱 pic.twitter.com/uDLBlJ32Tg

