Μεγάλη Βρεταννία: Γαστρονομική εμπειρία 5 αστέρων στο σπίτι (pics)

Υπέροχες γεύσεις και αρώματα στο σπίτι με την υπογραφή της Μεγάλης Βρεταννίας.

Το ιστορικό ξενοδοχείο που έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαχρονική κομψότητα στην «καρδιά» της Αθήνας εξελίσσει την καινοτόμα υπηρεσία ‘’Let us do the cooking’’, μία εμπειρία που εξελίχθηκε μέσα στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε κι έχει βρει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Μία ανώτερη γευστική εμπειρία με εκλεπτυσμένες γεύσεις και την υπογραφή της βραβευμένης ομάδας των chef του ξενοδοχείου έρχονται στο σπίτι, δίνοντας μία πινελιά πολυτέλειας στην καθημερινότητα και κάπως έτσι η Μεγάλη Βρεταννία σας κάνει το τραπέζι! Οι chefs του ξενοδοχείου ετοιμάζουν αυθεντικά μενού με εξαιρετικές συλλογές από απολαυστικά πιάτα και εμπνευσμένες δημιουργίες σε σκεύη σερβιρίσματος που ομορφαίνουν το οικογενειακό τραπέζι για υπέροχο μεσημεριανό ή δείπνο. Στις επιλογές περιλαμβάνεται και το ‘’Τea me away’’ όπου τα αυθεντικά αρώματα τσαγιών της συλλογής της Mεγάλης Βρεταννίας, υπόσχονται να φέρουν λίγη από τη μοναδική αίσθηση του ξενοδοχείου στο σπίτι.

Τώρα, η νέα εμπειρία του ‘’Let us do the Cooking’’ ανανεώνεται και το διάσημο ‘‘Weekends at the Winter Garden’’ του ιστορικού ξενοδοχείου του Συντάγματος έρχεται καθημερινά στο σπίτι με το ‘’The Brunch Edition’’. Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης με την ομάδα της κουζίνας και του ζαχαροπλαστείου, με επικεφαλής τον Pastry Chef Ευγένιο Βαρδακαστάνη, παρουσιάζουν ένα νέο μενού για brunch, εμπνευσμένο από το διάσημο Weekends at Winter Garden. Η βραβευμένη ομάδα των Chef δημιουργεί τα πιο κομψά γλυκά και αλμυρά εδέσματα και προσφέρει μία ακόμα γαστρονομική εμπειρία, να την απολαύσετε στην άνεση του σπιτιού σας με μοναδικά σκεύη σερβιρίσματος και την αυθεντική λινή πετσέτα με το κεντημένο οικόσημο του ξενοδοχείου.

Το μενού περιλαμβάνει φρεσκοψημένα κρουασάν, παραδοσιακό τσουρέκι αρωματισμένο με μαστίχα, ‘baton’ καραμελωμένης σφολιάτας συνοδευόμενα από φρέσκο βούτυρο, μέλι πεύκου και μαρμελάδα με φρούτα του δάσους. Η εμπειρία συνεχίζεται με μια παρουσίαση από καπνιστό σολομό και ‘balik’ με αβοκάντο και αυγό ορτυκιού, βασιλικό καβούρι και φύλλα πράσινης σαλάτας.

«Για κυρίως, θα γευτείτε ζυμαρικά ‘candele’ γεμιστά με σιγομαγειρεμένο μοσχάρι, μανιτάρια, χειμωνιάτικη τρούφα, γκρατινέ με γραβιέρα Κρήτης, καθώς επίσης και θαλασσινά -γαρίδες και χτένια- μαγειρεμένα με μαραθόριζα, σπανάκι και καπνιστό χέλι στη σχάρα που θα σας ταξιδέψουν», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Μια απολαυστική τάρτα αχλάδι με κρέμα αμυγδάλου, πραλίνα φουντουκιού και λεμόνι ολοκληρώνει με τον πιο γλυκό τρόπο το οικογενειακό σας brunch. Ανοίγοντας τα κουτιά θα αντικρίσετε ένα εξαιρετικό μενού τεσσάρων ατόμων με μοναδική παρουσίαση μέσα σε πυρίμαχες πορσελάνες και μια αυθεντική λευκή λινή πετσέτα με κεντημένο το οικόσημο του ιστορικού ξενοδοχείου, τα οποία έπειτα παραμένουν στη συλλογή σας».

Για εκείνους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο τη γευστική τους εμπειρία, ο Chef προτείνει το Caviar & Champagne Brunch, με το οποίο η εμπειρία απογειώνεται προσθέτοντας στο μενού μία σαμπάνια TAITTINGER BRUT 750ml και χαβιάρι ROYAL GOLD RESERVE 30gr. Οι παραγγελίες γίνονται καθημερινά από τις 11.00 έως τις 19.00 στο 210 33 30 748.

Οι πιο εκλεπτυσμένες γεύσεις, αποκλειστικά δημιουργημένες από το ξενοδοχείο ορόσημο έρχονται πλέον στο σπίτι για το ωραιότερο brunch.