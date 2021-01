Τα πρόσωπα – κλειδιά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά στην οποία όμως δρομολογήθηκαν, υλοποιήθηκαν και εξαγγέλθηκαν επενδύσεις-ορόσημα για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Κινήσεις που θέτουν τις βάσεις και μπορούν να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας βάζοντάς την στην καρδιά της περιβόητης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του ΙοΤ. Και όλα αυτά να παντρευτούν με την καινοτομία σε μια σειρά από κλάδους, από τη φαρμακευτική και τη μηχανική, τη ναυπηγική, την τραπεζική και γενικά όλο το φάσμα της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής.

Ολα αυτά δηλαδή που ξαφνικά εξελίσσονται μέσα στα κέντρα καινοτομίας, αριστείας ή hubs στα οποία επενδύουν η μία μετά την άλλη μεγάλες αλλά και μικρότερες, πολυεθνικές αλλά και εγχώριες εταιρείες, leaders στον κλάδο τους. Από τις σημαντικές επενδύσεις της Microsoft και της Digital Realty στον χώρο των Data Centers, της υποδομής δηλαδή όπου χτίζεται το ψηφιακό μέλλον της οικονομίας στο «υπολογιστικό σύννεφο», ως τα κέντρα καινοτομίας της Pfizer, της Cisco και μιας σειράς άλλων εταιρειών όπου επιχειρείται η παραγωγή καινοτομίας για την παγκόσμια αγορά. Το «business stories» επιχειρεί να χαρτογραφήσει τους ανθρώπους που σήμερα εμφανίζονται να κρατούν τα κλειδιά του ψηφιακού μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας ξεκλειδώνοντας δυνατότητες που υπόσχονται όχι μόνο να βάλουν τη χώρα στο τρένο των παγκόσμιων εξελίξεων, αλλά και σε βαγόνι πρώτης θέσης!

Τόνι Βαν ντε Μπέργκε / AWS ΕΜΕΑ

Ανοίγουν τα γραφεία της Amazon Web Services

Στην ελληνική αγορά έχει αρχίσει να επενδύει και ο όμιλος της αμερικανικής Amazon, που θεωρείται ηγέτιδα στις cloud υπηρεσίες παγκοσμίως, μέσω της Amazon Web Services (AWS). Το 2021 μάλιστα είναι το έτος επίσημης λειτουργίας στο Χαλάνδρι των γραφείων της θυγατρικής Amazon Data Services Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε., που συστάθηκε πέρυσι με μετοχικό κεφάλαιο σχεδόν 3 εκατ. ευρώ και διαχειριστή τον επικεφαλής ΕΜΕΑ της Amazon Web Services Τόνι Βαν ντε Μπέργκε. Ηδη η θυγατρική στελεχώνεται και στο άρμα της έχουν ανέβει γνωστά ονόματα της ελληνικής αγοράς, όπως ο Θανάσης Πατσάκας, πρώην επικεφαλής της HP Enterprises στην Ελλάδα και πρώην στέλεχος της Intracom, που έχει αναλάβει γενικός διευθυντής Πωλήσεων.

Παράλληλα έχει ιδρυθεί και υποκατάστημα της Amazon Web Services ΕΜΕΑ SΑRL που έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο η έναρξη λειτουργίας Amazon CloudFront Edge στην Αθήνα, που ένωσε την Ελλάδα και τη Nοτιοανατολική Ευρώπη στο παγκόσμιο δίκτυο της Amazon Web Services. Τότε οι σχετικές ανακοινώσεις είχαν συνδυαστεί με την επίσκεψη κλιμακίου της εταιρείας στην Αθήνα κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση και η AWS υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας πάνω στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών και καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η Amazon Web Services έχει δηλώσει πως θέλει να συμμετάσχει στο μεγάλο πρότζεκτ της Πολιτείας Καινοτομίας που θα γίνει στην έκταση του παλιού εργοστασίου ΧΡΩΠΕΙ. Μαζί με αυτά βέβαια συνεχίζονται να διακινούνται και σενάρια για ενεργοποίηση της Amazon και με την παραδοσιακή δραστηριότητά της, δηλαδή για ένα logistic center και διανομή των προϊόντων που πωλούνται από το marketplace της, τα οποία δεν επιβεβαιώνονται.

Accenture

H επένδυση στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, που τείνει να εξελιχθεί σε πρωτεύουσα της τεχνολογικής έρευνας και αιχμής στη χώρα, επενδύει ακόμα μία μεγάλη πολυεθνική του Fortune 500. Πρόκειται για την εταιρεία συμβούλων και παροχής υπηρεσιών Accenture. Μία εταιρεία η οποία έχει καταφέρει να στήσει μια στέρεη και ισχυρή βάση στην ελληνική αγορά με επίκεντρο τα γραφεία της στη Νέα Κηφισιά, όπου απασχολούνται εκατοντάδες επιστήμονες, μηχανικοί κ.ο.κ. πάνω σε λύσεις που θα χρησιμοποιήσουν μεγάλες πολυεθνικές του εξωτερικού. Τα νέα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι λειτουργικά ήδη από την περίοδο του πρώτου lockdown και στελεχώνονται διαρκώς.

Στόχος, όπως λέει η διοίκηση εταιρείας στο «b.s.», είναι ως την άνοιξη του 2022 το νέο κέντρο να είναι πλήρως στελεχωμένο με τα πλάνα που ήδη έχουν γίνει. Εν ολίγοις, να καλυφθούν πάνω από 230 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν έως τότε. «Φιλοδοξία μας είναι να αξιοποιήσουμε τον σημαντικό αριθμό φοιτητών και αποφοίτων σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (STEM) και το υψηλό ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή για να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, εντός και εκτός Ελλάδας, να καινοτομούν σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας τους», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accenture με ευθύνη τις αγορές Ελλάδας και Βουλγαρίας, δρ Κυριάκος Σαμπατακάκης. Για την Accenture η δυναμική της Θεσσαλονίκης ως technology/innovation hub στην ευρύτερη περιοχή είναι ξεκάθαρη.

Ντέιβιντ Ρούμπεργκ / Interxion και Απόστολος Κάκκος / Lamda Hellix

Σχέδια για επενδύσεις 1 δισ. στη δεκαετία

Η Microsoft δεν είναι η μόνη εταιρεία που επενδύει στη δημιουργία Data Centers στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα η Digital Realty, η οποία με κεφαλαιοποίηση περί τα 37 δισ. δολάρια είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κλάδο επενδύσεων και διαχείρισης σε Data Centers παγκοσμίως, προχώρησε μέσω του ευρωπαϊκού της βραχίονα, ονόματι Interxion, στην εξαγορά της Lamda Hellix, εταιρείας που ηγείται του χώρου στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες Digital Realty και Lamda Hellix σχεδιάζουν μια επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία δύο Data Centers στη χώρα μας, με βασικό σκοπό να ενώσουν ψηφιακά την Ελλάδα με την Αίγυπτο και τη Β. Αφρική.

Μάλιστα, όπως δήλωσε πρόσφατα ο ιδρυτής και επικεφαλής της Lamda Hellix Απόστολος Κάκκος, τα επόμενα 10 χρόνια οι επενδύσεις της εταιρείας μπορούν να φτάσουν αθροιστικά το 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι πριν από την εξαγορά η καθαρή προστιθέμενη αξία της Lamda Hellix στην ελληνική οικονομία ξεπερνούσε τα 150 εκατ. ευρώ, με περίπου 28-30 εκατ. να αντιστοιχούν σε φόρους και εισφορές. Μάλιστα πρόσφατα ενίσχυσε το προσωπικό της σε ποσοστό της τάξης του 50%, ενώ ένας στους τρεις πελάτες της προέρχεται από το εξωτερικό. Μιλώντας πρόσφατα για την εξαγορά της Lamda Hellix ο κ. Κάκκος είχε δηλώσει ότι η Digital Realty είδε ότι η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων και την τεχνολογία, καθώς υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένου και το πόσο πίσω βρίσκεται η συγκεκριμένη αγορά. Εκτίμησε δε πως η αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα, που δεν ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ, μπορεί να συγκεντρώνει επενδύσεις την επόμενη πενταετία που θα φτάσουν το 1 έως και 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Γιώργος Νώλης / Lancom

Ξεκίνησε την κατασκευή του 3ου Data Center της στη Θεσσαλονίκη

Μετά την πρόσφατη πώληση της Lamda Hellix, μοναδική 100% ελληνική εταιρεία από τους σχετικά μεγάλους παίκτες στο χώρο των Data Centers έχει απομείνει η Lancom. Πρόκειται για την εταιρεία που δημιούργησε το 2009 ο Γιώργος Νώλης και η οποία εσχάτως ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη την κατασκευή του τρίτου της Data Center με το όνομα «Balkan Gate I». Η νέα ιδιόκτητη κτιριακή υποδομή ανεγείρεται στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης καταλαμβάνοντας αρχική έκταση 2.500 τ.μ., με σχεδιασμό επέκτασης στα 10.000 τ.μ. Το Balkan Gate I κατασκευάζεται εξαρχής με τις προδιαγραφές TIER III του Uptime Institute ενσωματώνοντας σε κάθε στάδιό του τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης υποδομών, ενέργειας και ψύξης.

Το Balkan Gate I θα διασυνδεθεί άμεσα με όλους τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας, των Βαλκανίων αλλά και του εξωτερικού και θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως Carrier Neutral Data Center. Στο νέο κτίριο θα μεταστεγαστεί το Tμήμα Eρευνας και Aνάπτυξης της Lancom σε τεχνολογίες Cloud, Big Data, AI και IoT, όπως και ένα πρότυπο hub φιλοξενίας startups που εξειδικεύονται στις τεχνολογίες αυτές. «Η επένδυση μιας 100% ελληνικής εταιρείας όπως η Lancom, στον χώρο των ICT υπηρεσιών, πέραν των νέων θέσεων εργασίας, θα δημιουργήσει και μια σημαντική ροή συναλλάγματος, καθώς υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον χρήσης των υπηρεσιών μας στο νέο Data Center μας από εταιρείες πολυεθνικής εμβέλειας», σημείωνε ο κ. Νώλης. Η Lancom προσφέρει σήμερα Enterprise Class Cloud & Data Center υπηρεσίες σε πάνω από 1.200 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, μέσω των δύο ιδιόκτητων Κέντρων Δεδομένων της στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο ιδιόκτητο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αλεσάντρο Πάνσα / ΤΙ Sparkle και Ενρίκο Μπανιάσκο / TI Sparkle Greece

Η ΤΙ Sparkle κατασκευάζει το 4ο Data Center της στην Ελλάδα

Εως τώρα βασική ανταγωνίστρια της Lamda Hellix θεωρούνταν η ΤΙ Sparkle Greece, θυγατρική του ομίλου Telecom Italia, η οποία λειτουργεί στη χώρα από το 2001. Η εταιρεία μάλιστα το 2020 ξεκίνησε την κατασκευή του 4ου Data Center της στην Ελλάδα το οποίο μάλιστα θα είναι και το πρώτο «πράσινο» κέντρο δεδομένων στη χώρα μας και ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά στην Ευρώπη. Βάση του νέου Data Center είναι η Μεταμόρφωση και ενδεικτικό της σημασίας που δίνει ο ιταλικός όμιλος στη συγκεκριμένη επένδυση ήταν η παρουσία όχι μόνο της διοίκησης της «μαμάς» ΤΙ Sparkle υπό τον πρόεδρο Αλεσάντρο Πάνσα και τον -τότε- διευθύνοντα σύμβουλο Μάριο ντι Μάουρο αλλά και του προέδρου του ομίλου Telecom Italia Σαλβατόρε Ρόσι.

Η ΤΙ Sparkle, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2001 (το αρχικό όνομά της ήταν Mediterranean Nautilus), προσφέρει μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες της μέσω τριών ιδιόκτητων Κέντρων Δεδομένων, συνολικής έκτασης 8.000 τ.μ. και ισχύος 6 ΜW. Από αυτά, τα δύο βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας (Μεταμόρφωση και Κορωπί), όπου έχει επίσης εγκατασταθεί ιδιόκτητο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών καλύπτοντας όλα τα σημαντικά εμπορικά σημεία της Αθήνας και διασυνδέοντας απευθείας εταιρικούς πελάτες και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το τρίτο Data Center βρίσκεται στα Χανιά.

Διευθύνων σύμβουλός της τα τελευταία χρόνια είναι ο κ. Ενρίκο Μπανιάσκο.

Αντώνης Τσιμπούκης / Cisco Hellas

Ψηφιακός μετασχηματισμός και στη ναυπηγική

Η επιμονή του διευθύνοντος συμβούλου της θυγατρικής της Cisco στην Ελλάδα Αντώνη Τσιμπούκη είχε ως αποτέλεσμα η αμερικανική πολυεθνική να αναπτύξει στα παλιά Σφαγεία της Θεσσαλονίκης ένα από τα 15 Κέντρα Ψηφιακής Επιτάχυνσης που διαθέτει σε ολόκληρο τον κόσμο και παράλληλα να σχεδιάζει, σε συνεργασία με την ΟΝΕΧ, Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο.



Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο τεχνολογίας που θα ενισχύσει όχι μόνο το οικοσύστημα των startups της περιοχής, προσφέροντας την τεχνολογία της ή αναθέτοντάς τους δικά της tasks, αλλά και θα εκπαιδεύσει επαγγελματίες, μαθητές και θα φέρει σε επαφή τον απλό κόσμο με διάφορα πρότζεκτ που αφορούν την καθημερινότητά μας: από τις εφαρμογές για έξυπνες πόλεις και τη ρομποτική έως την αγροτεχνολογία. Παράλληλα το Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο θα είναι το μοναδικό κέντρο αυτού του είδους στο δίκτυο της Cisco. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα digital hub για τη ναυτιλία και τη ναυπηγική.

Μπραντ Σμιθ / Microsoft και Θεοδόσης Μιχαλόπουλος / Microsoft Hellas

Μια επένδυση-κλειδί για το μέλλον της χώρας

Η εξαγγελία διά στόματος του προέδρου της Microsoft Μπραντ Σμιθ για τη μεγάλη επένδυση της πολυεθνικής στη δημιουργία τριών Data Centers στην Ελλάδα, καθιστώντας αυτομάτως τη χώρα μας περιφερειακό κόμβο στις υπηρεσίες και τις δομές που προσφέρει, είναι αυτό που χαρακτηρίζεται «game changer». Εκείνη η μεταβλητή που πυροδοτεί τις εξελίξεις. Οπως εξάλλου είχε πει στο «ΘΕΜΑ» ο άνθρωπος που ηγήθηκε των προσπαθειών εκ μέρους της Microsoft για να έρθει η επένδυση στη χώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, το συνολικό σχέδιο αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο από την κατασκευή απλά των Data Centers, μια επένδυση που η κυβέρνηση προσδιόρισε στα 500 εκατ. ευρώ. Αφορά τον μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας μέσω της εκπαίδευσης στις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται και φυσικά της άμεσης πρόσβασης στο «υπολογιστικό νέφος» και τις ψηφιακές υποδομές της Microsoft. Μάλιστα ο ίδιος στη συνέντευξη τότε είχε εκτιμήσει ότι με την επένδυση αυτή μπορεί σε δέκα χρόνια από τώρα η συνεισφορά των καθαρά τεχνολογικών εταιρειών στο ΑΕΠ να φτάσει στο 10% από μόλις 3% που είναι σήμερα, διογκώνοντας παράλληλα και τη συνεισφορά και άλλων κλάδων της οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «b.s.», το πρότζεκτ προχωρά με σταθερά βήματα και ομάδα ειδικών εξετάζει τα πιθανά σημεία που θα φιλοξενήσουν τα τρία Data Centers στην Αττική, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, όπως η μορφολογία του εδάφους, η διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, το κλίμα κ.λπ. Αν και είχε διαρρεύσει ότι η περιοχή αυτή είναι το Λαύριο, η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει την πληροφορία. Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, στόχος είναι η λειτουργία του Data Center Region να συμπέσει με την επέτειο των 30 ετών παρουσίας της Microsoft στην Ελλάδα, που συμπληρώνεται σε δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, για να υποστηρίξει τους Ελληνες πολίτες στους επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς τους στόχους, η Microsoft ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκπαιδεύσει στις ψηφιακές δεξιότητες 100.000 πολίτες μέχρι το 2025.

Βασίλης Τριάδης / P&Ι

Ο oμογενής που κατάφερε να δημιουργήσει νέες προοπτικές στην Hπειρο

Δύο χρόνια νωρίτερα είχε προηγηθεί η κάθοδος στα Ιωάννινα μιας άλλης γερμανικής εταιρείας τεχνολογίας, της P&I Personal & Informatik AG, με διευθύνοντα σύμβουλο τον ομογενή, με καταγωγή από την Ηπειρο, Βασίλη Τριάδη. Η επιτυχία μάλιστα του συγκεκριμένου hub αποτέλεσε και το έναυσμα για την κάθοδο της TeamViewer στα Ιωάννινα, αφού κοινός παρονομαστής ήταν το fund Permira, που έως πρόσφατα ήταν βασικός μέτοχος των δύο εταιρειών. Η P&I ειδικεύεται στην ανάπτυξη και το service λογισμικού στο κομμάτι διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, μισθοδοσίας κ.ο.κ. και μάλιστα είναι εκ των κορυφαίων παικτών στις γερμανόφωνες ευρωπαϊκές χώρες. Το Κέντρο Καινοτομίας της P&I ήδη απασχολεί πάνω από 100 άτομα, με στόχο να φτάσουν στα 200 του χρόνου.

Λάμπρος Μπισαλάς / Sunlight

Μια επένδυση που μπορεί να ξεκλειδώσει κάτι ακόμα μεγαλύτερο

Σε μια νέα επένδυση ύψους 105 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη για «φιλική ενέργεια», με καινοτόμες μπαταρίες τεχνολογιών λιθίου, προχωρά η Sunlight, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί ένα νέο ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα και θα ενδυναμωθεί το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ξάνθη.

Μάλιστα το ερευνητικό έργο της Sunlight περιλαμβάνεται στην πρόταση «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών» (European Battery Innovation – EuBatIn), η οποία αποτελεί Important Project of Common European Interest (IPCEI) και επιτυγχάνει έτσι τη δυνατότητα εξασφάλισης κρατικής ενίσχυσης συμβατής με την εσωτερική αγορά που φτάνει στο 47% του συνολικού προϋπολογισμού. Με το νέο Κέντρο Καινοτομίας θα δημιουργηθούν 200 νέες θέσεις εργασίας από ερευνητές και έμμεσα πάνω από νέες 800 θέσεις εργασίας. Η δημιουργία του κέντρου R&D όμως αποτελεί προπομπό για μία άλλη επένδυση, άνω των 200 εκατ. ευρώ, που σχεδιάζει η Sunlight για την παραγωγή μπαταριών στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του σχεδίου απολιγνιτοποίησης.

Εσπεν Τρανόι / New SΙA Greece

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη τεχνολογίας συναλλαγών

H Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και μπορεί να πρωτοστατήσει στην τεχνολογία των συναλλαγών, συνηθίζει να λέει ο Εσπεν Τρανόι, ο νορβηγικής καταγωγής διευθύνων σύμβουλος της New SIA Greece, μέλος του ιταλικού ομίλου ΝΕΧΙ, του μεγαλύτερου Ευρωπαίου παίκτη στον χώρο της τεχνολογίας συναλλαγών. Κάπως έτσι φέτος στα κεντρικά γραφεία της New SΙΑ Greece στον Αγιο Στέφανο, όπου εργάζονται πάνω από 900 άνθρωποι, έχει συγκροτηθεί ένα Κέντρο Αριστείας (Competence Center) με στόχο την ανάπτυξη νέων λύσεων στο κομμάτι των καρτών και των δικτύων συνολικά. Εν ολίγοις, τρόπους εξέλιξης ενός εργαλείου που τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Στο Κέντρο Αριστείας στη χώρα μας θα εργάζονται σύντομα 200 στελέχη.

Σπύρος Πουλίδας / IBM Hellas

Τρία Κέντρα Καινοτομίας και Data Center στην Αθήνα

Ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας παίζει και η ΙΒΜ, η οποία εκτός του Data Center που διαθέτει στην Αθήνα, προωθώντας υβριδικές λύσεις, λειτουργεί τρία Κέντρα Καινοτομίας, όπου αναπτύσσονται λύσεις για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχονται σε πελάτες. Πρόκειται για το Κέντρο Εξειδίκευσης Big Data & Business Analytics, το Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη των τεχνολογικών υποδομών της χημικής βιομηχανίας DOW Chemical διεθνώς και το τελευταίο, που κάνει τα πρώτα του βήματα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εξειδίκευσης για τον τραπεζικό τομέα. Το τελευταίο αποτελεί μια συνεργασία με την πολυεθνική Infosys, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού, για την πανευρωπαϊκή υποστήριξη και τη δημιουργία νέων εφαρμογών και λύσεων πάνω στα τραπεζικά συστήματα. Το τελευταίο μάλιστα παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες για τη σουίτα λογισμικού Finacle υποστηρίζοντας έργα σε όλη την Ευρώπη. Οι Ελληνες επιστήμονες και μηχανικοί που απασχολούνται στα κεντρικά της IBM Hellas στο Μαρούσι, στα δύο πρώτα Κέντρα Καινοτομίας, έχουν φτάσει ήδη τους 60. Στο τρίτο εγχείρημα, όπως έλεγε στο «b.s.» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής Σπύρος Πουλίδας, θα προστεθούν άλλοι 100.

Μάικ Στεφάν / VW

Το φιλόδοξο και παγκόσμιας σημασίας πρότζεκτ της Αστυπάλαιας

Πιο αποδοτική επένδυση από αυτή που μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον ενός ολόκληρου κλάδου αλλά και της καθημερινότητας του ανθρώπου δεν υπάρχει. Και υπό αυτή την έννοια η πραγματική αξία της επένδυσης στην Αστυπάλαια για τη μετατροπή της σε παγκόσμιο πρότυπο ηλεκτροκίνησης και ενεργειακής αυτονομίας δεν μπορεί να υπολογιστεί. Οπως ανέφερε εξάλλου σε συνέντευξή του στο «ΘΕΜΑ» ο Μάικ Στεφάν, εκτελεστικός διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής του ομίλου VW, που ανέλαβε να τρέξει το συγκεκριμένο πρότζεκτ, αποτελεί ένα μοναδικό τεστ για το μέλλον της κινητικότητας.



Με δύο λόγια, με την επένδυση αυτή το τρέχον σύστημα μεταφορών στο νησί θα αντικατασταθεί από τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Μακροπρόθεσμα, η Αστυπάλαια θα καταστεί ένα νησί-πρότυπο για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα. Οι νέες υπηρεσίες κινητικότητας, όπως ο διαμοιρασμός ή η κοινή χρήση οχημάτων, θα βοηθήσουν στη μείωση και τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας. Η ενέργεια θα παράγεται κυρίως από τοπικές πηγές πράσινης ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική. Το έργο αρχικά θα διαρκέσει έξι χρόνια. Ηδη η συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της VW για το συγκεκριμένο πρότζεκτ έχει φέρει στο κατώφλι της Ελλάδας και μια μικρότερη, ανεξάρτητη βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τη Next e.GO Mobility, η οποία δήλωσε την πρόθεσή της για τη δημιουργία ενός εργοστασίου συναρμολόγησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα και με την ελληνική κυβέρνηση πλέον αναζητούν τους τρόπους.

Δημήτρης Κουτσόπουλος / Deloitte Greece

Το «σημείο μηδέν» απ’ όπου ξεκίνησε το trend της Θεσσαλονίκης

Για την τάση που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το «σημείο μηδέν», εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα, είναι το Πρότυπο Κέντρο Τεχνογνωσίας (Alexander Competence Center) της Deloitte στο Τεχνολογικό Πάρκο της πόλης, το οποίο λειτουργεί ήδη εδώ και δύο χρόνια. Μάλιστα πρόσφατα ο κ. Μπουρλά της Pfizer αναγνώρισε δημοσίως στο πρόσωπο του κ. Δημήτρη Κουτσόπουλου, του διευθύνοντος συμβούλου της Deloitte στην Ελλάδα, τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η εταιρεία στο να προωθηθεί και εν τέλει να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη το hub της φαρμακοβιομηχανίας.

Με τη δημιουργία του Deloitte Alexander Competence Center (DACC), ενός κόμβου τεχνογνωσίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, η Deloitte έχει επενδύσει στις δεξιότητες και τις προοπτικές νέων ταλέντων στη χώρα στοχεύοντας στην ανάπτυξη της νέας γενιάς συμβούλων για την εταιρεία. Στο Πρότυπο Κέντρο Τεχνογνωσίας απασχολούνται περίπου 200 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων στους τομείς των συμβουλευτικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών, ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού κινδύνου, οι οποίοι εργάζονται ήδη πάνω στην υλοποίηση σημαντικών διεθνών και εγχώριων έργων.

