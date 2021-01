Η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το πλοίο της που διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, το Ocean Viking, διέσωσε 374 μετανάστες οι οποίοι διέτρεχαν κίνδυνο στα ανοικτά της Λιβύης τις προηγούμενες 48 ώρες.

Το πλήρωμα του σκάφους επικοινώνησε με τις αρχές της Μάλτας και της Ιταλίας, μεταξύ άλλων, ζητώντας τους να υποδεχθούν τους μετανάστες.

UPDATE Weather in the #CentralMed is deteriorating rapidly. Many of the 373 people rescued by #OceanViking are seasick.

Swells are increasing & there is no place we can shelter at sea. The survivors urgently need a Place of Safety. pic.twitter.com/W6JdpPFiTg

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) January 24, 2021