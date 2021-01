Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης εμβολίων της κυβέρνησης της Σκωτίας, 470.000 άτομα ηλικίας 70 και 79 ετών θα πρέπει να λάβουν την πρώτη τους δόση έως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 80 δεν έχουν ακόμη λάβει την πρώτη τους δόση και η κυβέρνηση αντιμετώπισε κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανησυχούν ότι η Σκωτία «υστερεί» από την Αγγλία στην εφαρμογή του εμβολίου.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 13% αυτής της ηλικιακής ομάδας είχε κάνει το εμβόλιο μέχρι την περασμένη Κυριακή, αλλά η πρωθυπουργός Nicola Sturgeon δήλωσε στο BBC, στο Andrew Marr Show, ότι ο αριθμός αυτός είχε φτάσει περίπου το 40%.

Είπε ότι η διάθεση του εμβολίου «αποκτά ρυθμό σε καθημερινή βάση», με περίπου 400.000 δόσεις μέχρι τώρα. Οι άνω των 80 θα έπρεπε να έχουν την πρώτη τους δόση έως τις 5 Φεβρουαρίου και η κ. Sturgeon είπε ότι το πρόγραμμα ήταν σε καλό δρόμο για την εκπλήρωση αυτής της προθεσμίας και του στόχου στα μέσα Φεβρουαρίου για εκείνους που είναι άνω των 70.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας αντιμετώπισε κριτική για τον ρυθμό της διάθεσης των εμβολίων, εν μέσω ισχυρισμών από τους Σκωτσέζους Συντηρητικούς ότι οι δόσεις βρίσκονται σε «αποθήκες και σημεία συλλογής» αντί να εγχέονται στα χέρια των ανθρώπων.

Επισημαίνουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι το 13% των πολιτών που είναι άνω των 80 στη Σκωτία είχαν κάνει την πρώτη δόση την περασμένη Κυριακή, ενώ το 56,3% των ίδιων ηλικιακών ομάδων είχαν εμβολιαστεί στην Αγγλία.

Ωστόσο, η Nicola Sturgeon αναφέρει ότι η χορήγηση σε εκείνους που βρίσκονται σε ηλικία άνω των 80 ετών ήταν πιο αργή, διότι «σκόπιμα» επικεντρώθηκε πρώτα στον εμβολιασμό εκείνων που βρίσκονται στους οίκους ευγηρίας, κάτι που είναι «πιο χρονοβόρο και εντατικό».

Είπε στο κοινοβούλιο την Τετάρτη ότι αυτό σχεδιάστηκε για να στοχεύσει τους πιο ευάλωτους και συνάδει με τον κατάλογο προτεραιοτήτων που καταρτίστηκε από τη Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης (JCVI), η οποία συμβουλεύει τη διάθεση εμβολίων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περίπου το 95% όσων διαμένουν σε οίκους ευγηρίας έλαβαν την πρώτη τους δόση, δήλωσε η κ. Sturgeon στην ενημέρωση της κυβέρνησης της Σκωτίας την Παρασκευή. Στην Αγγλία, το 63% όσων διαμένουν σε οίκους ευγηρίας έχει εμβολιαστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Matt Hancock.

