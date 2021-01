Την προσθήκη ενός ακόμα χρώματος, του «σκούρου κόκκινου» στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τις περιοχές εκείνες όπου ο ιός κυκλοφορεί σε υψηλά επίπεδα, αλλά και στη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τους ταξιδιώτες από περιοχές υψηλότερου κινδύνου προχωρά η ΕΕ, επικαιροποιώντας προηγούμενη σύσταση του Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα, πιο μεταδοτικά στελέχη του κοροναϊού και τον υψηλό αριθμό νέων λοιμώξεων σε πολλά κράτη μέλη, η Επιτροπή συνιστά μέτρα για τον περιορισμό των ταξιδιών, αποφεύγοντας παράλληλα το κλείσιμο των συνόρων ή τις γενικές απαγορεύσεις ταξιδιού και διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και των αλυσίδων εφοδιασμού δεν θα διακοπεί.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει πρόσθετο συντονισμό σε δύο τομείς όπου τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει να συνεργαστούν:

– Ενημέρωση του συμφωνημένου χρωματικού κώδικα για τη χαρτογράφηση των περιοχών κινδύνου. Αυστηρότερα μέτρα που εφαρμόζονται σε ταξιδιώτες από περιοχές υψηλότερου κινδύνου.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς, δήλωσε ότι «Η συμφωνία τον Οκτώβριο για μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για τους περιορισμούς στα ταξίδια ήταν ένα μεγάλο βήμα προόδου στις προσπάθειές μας να περιορίσουμε τη διάδοση της COVID-19, διατηρώντας παράλληλα τα ουσιαστικά ταξίδια και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ο κοινός χάρτης και μια κοινή προσέγγιση σε αναλογικούς και αμερόληπτους περιορισμούς πρέπει να καθοδηγήσουν τις προσπάθειές μας. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα ενόψει των νέων μεταλλάξεων είναι ακόμη μεγαλύτερος συντονισμός και μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια να αποθαρρύνουμε τα μη απαραίτητα ταξίδια. Το κλείσιμο των συνόρων δεν θα βοηθήσει, τα κοινά μέτρα θα βοηθήσουν». Στα νέα μέτρα αναφέρθηκε και με σχετικό tweet η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The situation in Europe with the new variants have led us to take difficult but necessary decisions.

We need to keep safe & discourage non-essential travel.

Today we propose new measures on travel in the EU. We will continue coordinating at 27: it’s the only way to succeed.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 25, 2021