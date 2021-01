Την απόφαση του Πενταγώνου που απαγόρευε σε μεγάλο βαθμό τρανς άτομα να καταταχθούν στον στρατό, ανέτρεψε ο Τζο Μπάιντεν.

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «απίστευτη νίκη» στον αγώνα για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Υποστηρικτές της ΛΟΑΚΤΙ κοινότητας χαιρέτισαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, την ώρα που ικανοποίηση επικρατεί και για την τοποθέτηση της τρανς γυναίκας Ρέιτσελ Λεβίν ως νέα υφυπουργός Υγείας.

Ο Μπάιντεν αναμενόταν ευρέως να ανατρέψει την πολιτική του Τραμπ κατά τις πρώτες μέρες του στην εξουσία.

«Με το να επιτρέπουμε σε όλους Αμερικανούς που έχουν τα προσόντα, να υπηρετούν τη χώρα τους ένστολοι, αυτό είναι καλύτερο για τον στρατό και καλύτερο για τη χώρα, διότι μια ισχύς χωρίς αποκλεισμούς είναι μια πιο αποτελεσματική ισχύς. Με απλά λόγια, αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει και είναι προς το εθνικό μας συμφέρον», συνέχισε η ανακοίνωση.

Σε ένα tweet, ο Μπάιντεν ανέφερε: «Είναι απλό: η Αμερική είναι ασφαλέστερη όταν όλοι όσοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις να υπηρετήσουν, μπορούν να το κάνουν ανοιχτά και με υπερηφάνεια».

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.

— President Biden (@POTUS) January 25, 2021