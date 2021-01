Το tweet του Άλμπερτ Μπουρλά για τον εμβολιασμό του πεθερού του

Εμβολιάστηκε σήμερα ο πεθερός του Έλληνα προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, Ισαάκ Αλχανάτης.

Μάλιστα, πριν δύο μήνες, χαριτολογώντας ο κ. Αλχανάτης, μιλώντας στον Ant1, είχε ζητήσει από τον γαμπρό του να του στείλει «μια σακούλα εμβόλια για την παρέα», αλλά τελικά περίμενε υπομονετικά τη σειρά του.

Σήμερα λοιπόν ο κ. Αλχανάτης εμβολιάστηκε, όπως ενημέρωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. ο κ. Μπουρλά.

This is my father-in-law, the 1st member of our family to receive his 1st dose of the vaccine. At 84, he is high-risk & graciously waited his turn in Greece. I’ve heard many stories from people filled w/ emotion at seeing their loved ones get vaccinated. Now, I know the feeling. pic.twitter.com/oTSdtB3HZp

