Ο αντισημιτισμός έδειξε το πιο ειδεχθές του πρόσωπο στο Ολοκαύτωμα, όμως δεν τελείωσε εκεί και συνεχίζει να μολύνει τον κόσμο, ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είναι λυπηρό, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη, το γεγονός ότι η πανδημία του κοροναϊού προκάλεσε μια ακόμη έκρηξη αυτής της δηλητηριώδους ιδεολογίας. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε ποτέ », δήλωσε.

Ο κ. Γκουτέρες προειδοποίησε για την αναβίωση της άρνησης και αλλοίωσης του Ολοκαυτώματος και ότι μετά από δεκαετίες στο σκοτάδι, οι νεοναζί και οι ιδέες τους κερδίζουν έδαφος.

«Στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, οι υπερασπιστές της φυλετικής υπεροχής των λευκών οργανώνουν και στρατολογούν, επιδεικνύοντας τα σύμβολα των Ναζί και τα δολοφονικά σχέδιά τους», είπε.

Η πανδημία άνοιξε επίσης νέα μέτωπα για τους νεοναζί και τους λευκούς υπερασπιστές, που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουν την προπαγάνδα τους και να σπείρουν φόβο και μίσος.

I was honoured to join Holocaust survivors to mark the 76th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau death camp.

Holocaust denial, distortion & minimization are resurgent.

We can never let down our guard. We must continue to stand against lies, bigotry & hatred. pic.twitter.com/uQIviH5vdT

— António Guterres (@antonioguterres) January 26, 2021