ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ θα καταδικαστεί για «υποκίνηση στάσης»

Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν πιστεύει ως ο προκάτοχός του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα κριθεί ένοχος στη δίκη του στην αμερικανική Γερουσία για «υποκίνηση στάσης».

Ο κ. Μπάιντεν είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN πως δεν αναμένει 17 μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος να ταχθούν υπέρ της καταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να υπάρξει τέτοια ετυμηγορία — με την προϋπόθεση ότι και οι 50 γερουσιαστές και γερουσιάστριες των Δημοκρατικών θα ψηφίσουν επίσης υπέρ της καταδίκης.

President Joe Biden has offered his most extensive comments since taking office on President Donald Trump’s impeachment trial, telling CNN’s Kaitlan Collins, “I think it has to happen” https://t.co/2OfPOHhKcd pic.twitter.com/70HEpzEoZp

— CNN Politics (@CNNPolitics) January 26, 2021