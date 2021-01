Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια «Πράσινη Βίβλο» που θα δώσει το έναυσμα για μια ευρεία πολιτική συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η γήρανση της κοινωνίας στην Ευρώπη.

Το κείμενο παρουσιάζει τις επιπτώσεις αυτής της δημογραφικής τάσης στην οικονομία και στην κοινωνία, καλώντας το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

We are living longer, healthier lives.

Life expectancy at birth has increased by 10 years in the last 50 years.

We open a debate on the impact of this demographic trend – for citizens, whatever your age, and for society as a whole.#EUAgeing

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 27, 2021