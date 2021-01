Αφγανιστάν: O Μπάιντεν διατηρεί στον ρόλο τον ειδικό επιτετραμμένο των ΗΠΑ

Ο αμερικανός ειδικός επιτετραμμένος στο Αφγανιστάν, ο Ζαλμάι Χαλιλζάντ, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Ρεπουμπλικάνο τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα παραμείνει στη θέση, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας πάντως την πρόθεση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ να μελετήσει διεξοδικά τη συμφωνία που υπεγράφη πριν από σχεδόν έναν χρόνο με τους Ταλιμπάν.

«Του ζητήσαμε να συνεχίσει τη ζωτικής σημασίας δουλειά που άρχισε», σημείωσε ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

