Σε διαδικτυακή συζήτηση με την Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ συμμετείχε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου και ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Στέλλα Κυριακίδου ενημέρωσε ότι στην ΕΕ, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ο εμβολιασμός μπορεί να έχει φτάσει το 70% τονίζοντας ότι θα υπάρχουν αρκετές δόσεις για όλους τους πολίτες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα, έχουν παραδοθεί 18,5 εκατομμύρια δόσεις.

The months ahead will be challenging. We must all continue working together in solidarity to find solutions and build trust with a single focus ➡️ to deliver vaccines to citizens as swiftly as possible. @EU_Commission will step up and play its part. pic.twitter.com/HBnlI2Eyfs

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) February 1, 2021