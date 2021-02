Τουρκία: Συνελήφθησαν 159 φοιτητές στην Κωνσταντινούπολη-Δείτε βίντεο

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν χθες βράδυ στην Κωνσταντινούπολη 159 φοιτητές που ζητούσαν να παραιτηθεί ο νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, τον οποίο διόρισε ο πρόεδρος της χώρας, καθώς και να αφεθούν ελεύθεροι φοιτητές που συνελήφθησαν διότι κρέμασαν πίνακα που τοποθετούσε στον ιερότερο τόπο του Ισλάμ σύμβολο της κοινότητας των ΛΟΑΔ.

«159 άτομα που αρνήθηκαν να τερματίσουν διαδήλωση μπροστά στην πανεπιστημιούπολη και περικύκλωσαν το πρυτανείο τέθηκαν υπό κράτηση», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Βίντεο που καταγράφουν τη βίαιη επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης χθες βράδυ εναντίον των φοιτητών, που ως εκείνη την ώρα διαδήλωναν ειρηνικά, τραγουδώντας, μεταφορτώθηκαν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

After a day of police clampdowns against Bogazici students who are continuing their month long protest against the gov appointed rector, the police raided the university tonight taking over 150 students into custody, causing mass chaos on campus. #Turkey pic.twitter.com/STlpFggiAL

